Pliskova, după ce a eliminat-o pe Buzărnescu de la Wimbledon: „Știam că e frustrată”

Mihaela Buzărnescu a părăsit, ieri, proba de simplu din cadrul turneului de Mare Șlem de la Londra, fiind învinsă de a șaptea favorită a întrecerii, Karolina Pliskova.





Românca aflată pe locul 28 în ierarhia WTA a cedat, ieri, în turul 3, în fața Karolinei Pliskova (Cehia), scor 6-3, 6-7, 1-6. La finalul partidei, sportiva cehă a declarat că nervii Mihaelei au ajutat-o să se impună.

„Știam că Mihaela poate deveni frustrată. În mod special, când am văzut-o frustrată la 6-3 și 4-1 pentru ea, mi-am spus: 'Uite, e o șansă să intre în panică un pic mai mult.' Putea să fie doar pozitiv pentru mine să o văd așa. A fost dificil azi, Mihaela a jucat un tenis grozav. A fost mult mai bună ca mine timp de un set și jumătate. Dar am continuat să lupt și m-am gândit că dacă-mi fac serviciul am șanse să revin”, a spus Karolina Pliskova.

În turul următor, Karolina Pliskova o va înfrunta pe Kiki Bertens. Olandeza a învins-o pe Venus Williams, în turul 3, cu 6-2, 6-7 (5-7), 8-6.

Pagina 1 din 1