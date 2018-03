PLIN de SÂNGE, un bărbat a transmis LIVE pe Facebook cum și-a UCIS soția: „Așa pățiți dacă vă ÎNȘELAȚI soții” - VIDEO

Și pentru că își dorea răzbunare, criminalul a făcut un live pe Facebook, unde a dezvăluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit împreună cu unul dintre copiii săi.

Sirianul se numește Abu Marwan și are 41 de ani. În momentul în care femeia a fost ucisă cu sânge rece, fata cea mică era în casă. Tot ea a alertat și poliția. Toate astea în timp ce asasinul , care era plin de sânge pe față și cu o tăietură la mâna stângă, a intrat live pe Facebook la scurt timp după ce și-a omorât soția. În timpul înregistrării, el a mărturisit că a înjunghiat-o în gât pe partenera lui de patru sau cinci ori, scrie Daily Mail.

În imagini criminalul apare plin de sânge. Abu Marwan a încercat să își justifice crima în timp ce făcea live pe Facebook spunând că a comis-o ca să trimită un mesaj femeilor care își enervează soții.

„Am fost la soția mea, am încercat să rezolv lucrurile, ea m-a dat afară, așa că am înjunghiat-o. Am înjunghiat-o cu cuțitul de trei sau patru ori.Dacă a murit sau nu, nu știu Femei de pretutindeni, trebuie să știți că asta pățiți acă vă înșelați soții”, a spus Abu Marwan în live-ul făcut pe Facebook.

Bărbatul a fost arestat la scurt timp după ce el a părăsit apartamentul din orașul Muhlacker, unde a avut loc oribila crimă. Totul s-a petrecut vinerea trecută, a spus procurorul de caz. „Așa sfârșești dacă îți enervezi soțul”, a mai afirmat criminalul sirian.

În prezent, Abu Marwan e după gratii, iar copiii pe care i-a lăsat fără mamă: doi băieți și o fată sunt în grija statului german.