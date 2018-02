Cui să plângem mai întâi de milă?

Hai că am trăit să o vedem și pe asta: cel mai dur procuror al DNA, care a „paradit” o sumedenie de cetățeni este acuzat că favorizează de zor diverși „penali”: ba miniștri, ba moguli milionari. Fala pe care o afișa Codruța deunezi, care nu mai contenea cu laudele la adresa oricărui procuror al DNA a fost devoalată ca cea mai mare minciună a ultimului secolul.





Centenarul ne va găsi celebrând cele mai grave abuzuri și aflând cea mai mare minciună românească: lupta anticorupție … în realitate o mare bătălie pentru putere între indivizi din găști deopotrivă de corupte.

Ultima mare „gugumănie” livrată pe post de adevăr absolut, este marea „bălăcăreală” Iorga – Kovesi, care se acuză reciproc: ba că una a lăsat dosarul să se prescrie, ba că cealaltă a constatat prescrise fapte care de fapt erau „vii”. Evident, subiectul este un fake news: în acel dosar nu exista nicio faptă de abuz în serviciu săvârșită de acei miniștri, căci orice abuz în serviciu trebuie să aibă o „intenție criminală”.

Doamna Iorga Moraru se crede încă în interiorul sistemului și crede că dacă nu devoalează public abuzurile la care a fost instigată de Marea Anticoruptă, cineva, cică „organele statului” îi vor face dreptate. Nu, nu vă vor face… căci, ce să vedeți, organele statului sunt formate din oameni: cu spaime, frici și tremurături de picioare.

Cât timp în funcțiile alea vor rămâne „paraditori” de cetățeni nu va exista nicio șansă să scăpați, doamna Iorga. Și ca să plece, trebuie devoalați în toată hâdoșenia lor: credibilitatea ce v-a mai rămas ar trebui să vă îndemne să povestiți toată mizeria din interiorul acelei hidre numite DNA.

E greu, e foarte greu, nici Bica nu a putut să spună mai nimic și nici să creadă că ea joacă în propriul ei rol: doar eu cunosc cam 100 de povești cu abuzuri și minuni... și mulți ca ea. Știu și ce răspuns aveți: eu nu sunt ca Bica și restul, ei sunt „răi” și „penali” … eu nu am făcut nimic, am auzit și aceste replici la alți oameni de Sistem executați la fel. Nu, în acest moment sunteți fix la fel: nici ea nu are probe în dosare… în orice caz, nu reale.

Fiecare crede că el și numai el este cel mai nevinovat și „cel mai” victimă: aceleași discursuri… eu nu am furat nimic, la mine nu sunt probe, la mine au fost abuzuri, oamenii răi au ceva cu mine.

Știți și dvs. cam ce dosare ați făcut, doamna Iorga… ce dosare au însăilat colegii dvs., foarte muuuulte, pure invenții. Știți mai bine ca noi toți, multe am văzut și eu, inclusiv dintre dosarele dvs., pentru care poate chiar dvs. însevă vă doreați să se dea achitare, dar nu a fost să fie și oamenii s-au dus la pușcărie iar mamele și copiii lor au rămas să sufere și să plângă. Da, în acest moment sunteți ca ei, ca victimele dvs. și ale colegilor dvs.

Și cât timp acolo sunt tot EI, nu aveți nici dvs. și nici victimele lor și ale dvs. nicio șansă. Dezvăluiți public ce se întâmplă acolo și veți avea șanse să „vă dovediți nevinovăția”... căci altfel, organele statului nu vor face nimic, din aceleași motive pentru care dvs. aveți rețineri.

Vă e greu să credeți asta, la fel mi-a fost și mie în primele momente… șocul e cu atât mai groaznic cu cât făceați la fel ca ei… sau aproape la fel. Da, știm, aveți copii care au pățit ce au pățit și vă temeți pentru viața lor și a dvs.

Și noi avem copii… dar și copiii dvs. și ai noștri merită o țară normală, fără frici și teroare, în care orice cetățean trebuie să trăiască fără să se uite peste umăr când merge pe stradă dacă știe că nu a „furat” nimic. Iar dvs. și mulți alții chiar NU am furat NIMIC… deci vă înțeleg, dar vorbiți public …cât mai este cineva dispus sa vă și asculte! Aveți șansa să scrieți istorie. Altfel, „după război mulți viteji se arată”… iar războiul se câștigă prin forță, strategie și cantitatea de arme sofisticate!

