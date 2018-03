„VÂNĂTOAREA de PLAGIATE”, față în față cu „SISTEMUL”. „Au ÎNCERCAT să mă COMPROMITĂ”. Povestea PLAGIATULUI Emiliei Șercan

În dezbaterea știricurate.ro de marți, jurnalista Emilia Șercan a vorbit despre pericolele demascării falsului și ipocriziei intelectuale. În acest context, pentru ea nu a fost o surpriză că „sistemul” luptă cu toate armele împotriva ei, încercând să o discrediteze, potrivit Libertatea.

Acum, ea se confruntă cu o adevărată problemă, una pe care a demascat-o de atâtea ori. După ce un jurnalist de la turnulsfatului.ro a primit în mână documente care ar arăta că ziarista a plagiat în propria ei lucrare de licență, susținută la Sibiu, Șercan se luptă să își apere imaginea. Ar putea fi vorba de o acțiune de compromitere, în sensul în care cineva i-ar fi plantat pagini în lucrare.

Șercan are ea însăși doctorat, în domeniul comunicării publice. Prin acest intermediu, ea a reușit să își dea seama de impostura unor alți doctori, de scurtăturile pe care aceștia le-au luat. Pe scurt, a învățat cum să scoată la iveală plagiatul. Din 2011, oricine obține un titlu de doctor trebuie să declare pe proprie răspundere că a prezentat un conținut original, altfel fiind pasibil de fals în declarații, dacă se dovedește că există un plagiat.

„Nu este o luptă personală. Nu am făcut un scop din culpabilizarea unui sistem oricum defect. Ar fi fost o nebunie să-mi închipui că aş putea să fac lucrul ăsta ştiind că sunt singură împotriva tuturor: împotriva sistemelor de intelligence şi militar, împotriva clasei politice şi împotriva mediului academic. Am încercat doar să arăt cât de profund ne afectează plagiatul, cât de tare ne distorsionează valori şi repere. Nu am scris pentru faimă, glorie sau recunoaştere publică. Am scris pentru că asta face un ziarist de investigaţie-descoperă ilegalităţi şi le face publice”, susține Emilia Șercan în „Fabrica de doctorate”.

În această luptă cu „sistemul”, ziarista a spus că s-a temut pentru viața ei, în timp ce își continua „vânătoarea de plagiate”. În alte momente, „sistemul” a încercat să o „cumpere”, Emilia Șercan având chiar o întâlnire cu Alin Berbecaru, cel care urma să devină președintele UNPR București.