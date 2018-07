Bătălia pe plăcuţa de înmatriculare M...PSD continuă: „Ambasada Suediei produce fake news. Aseară una ziceau, azi, nuanțează”

Reacție de ULTIMĂ ORĂ a Ambasadei Suediei în cazul șoferului cu numere anti-PSD: Fiecare țară decide dacă acceptă sau nu plăcuțele personalizate. „Proprietarii care au mașini cu plăcuțe personalizate trebuie să aibă la ei și numerele de înmatriculare originale. Fiecare țară decide dacă acceptă sau nu plăcuțele personalizate. Autoritățile suedeze nu pot influența această decizie”, anunță Agenția suedeză de Transport.





Cu UPDATE-ul cred ei că șterg mizeriile aruncate în piață de genul: "The articles spread in social media and through several media sites that failed to verify the information or truthfulness of the claims?", se întreabă jurnalistul de la Gazeta de Cluj "Păi, bă, ABBA, cine a "failed to verify the information or truthfulness of the claims", când voi numai de dimineață v-ați apucat să întrebați în propria țară care vă este limita legislației? De ce nu ați verificat înainte de a arunca mizerii tefeliste în piață? Nici măcar nu ați citit ce scria în materialele "some Romanian media sites", deștepților. "some Romanian media sites" relatau despre intențiile și afirmațiile Poliției române", a mai scris Victor Lungu.

"Acum v-ați spălat pe mâini, dar toate flegmele pe care le-am încasat eu și colegele și colegii de la PRESA BUNĂ din cauza comunicării dumneavoastră defectuoase, vi le trimit într-o pungă. Să le puneți la colecția cu gafe diplomatice, notează Victor Lungu, redactor-sef Ziar de Cluj

