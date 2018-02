Piromanul care a încercat să dea fos sediul PSD Cluj este membru al mișcării “resist”

Din sursele publicației clujene se pare că este vorba despre Răzvan Dani, un sătmărean în vârstă de 40 de ani, angajat al unei firme IT din Cluj Napoca. Lucrurile devin interesante după ce studiez pagina de Facebook a piromanului clujean.

Acesta este unul dintre tinerii frumoși și liberi care protestează de câțiva ani încoace pe orice temă care li se pare interesantă, de la Roșia Montana până la Legile Justiției. Pe lângă faptul că este foarte activ în proteste, bărbatul pare că are și o pasiune pentru armele de foc, având câteva poze în care are un pistol în mână.

El este prieten pe Facebook cu Sandu Matei, protestatarul “resist” care a lovit un bătrân în București în urmă cu o lună. De altfel ultima acțiune pe Facebook a piromanului clujean este distribuția unei postări a lui Sandu Matei, datată 26 februarie. Este ultima sa postare, pentru că ieri, 27 februarie, Răzvan Dani s-a trezit cu polițiștii la ușă. “În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj au identificat un bărbat care ar fi fost implicat în incidentul produs în noaptea de 22/23 februarie a.c., de la sediul unui partid politic din Cluj-Napoca. Pentru documentarea activităţii infracţionale, azi a fost efectuată o percheziţie la domiciliul acestuia. La data de 27 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, împreună cu luptători de acţiuni speciale şi criminalişti, au efectuat o percheziţie domiciliară pentru probarea activităţii infracţionale a unui bărbat bănuit de tentativă la distrugere. Din cercetări a rezultat că bărbatul, în vârstă de 40 de ani, din Cluj-Napoca, ar fi fost implicat în incidentul înregistrat în noaptea de 22/23 februarie a.c., la sediul unui partid politic de pe strada Eroilor, din municipiu”, au declarat reprezentanții IPJ Cluj. După aceste descinderi, piromanul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ziar de Cluj a publicat și mailul primit la redacție de la o colegă de muncă a piromanului: "Văd că la noi în firmă se evită acest subiect, dar mie nu mi se pare în regulă ce s-a întâmplat. Am citit la voi că a fost reținut 24 de ore, dar fapta de a da foc chiar și sediului PSD (și eu susțin #rezist) mi se pare că e deja prea mult, că deja se sare calul. Sincer, eu sunt îngrijorată că am un asemenea coleg care pune foc la uși, aruncă cu substanțe inflamabile și își face poze cu arme, mai ales după ce se întâmplă în State, unde orice nebun își ia arma și o descarcă în populație. Eu am copil și mi-e frică să lucrez cu asemenea colegi, sincer, băiatul ăsta nu mi se pare cu toate țiglele pe casă. Înțeleg să ai opinii politice, dar de aici și până la a da foc e o cale lungă".