MESAJ DUR despre „PIRAMIDA MINCINOASĂ” construită de politicieni. „Am devenit o nație bolnavă, scindată, obosită, furioasă, aflată în război cu...”

Lucian Duță, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și-a arătat într-un mesaj postat pe pagina sa de facebook revolta și indignarea față de aceeași ”piramidă mincinoasă” pe care politicienii o scot în față ori de câte ori sunt la putere. Mai mult, acesta susține că ”am devenit o nație bolnavă (în multe feluri și mai ales de ură), scindată, obosită, furioasă, aflată îm război cu ea însuși si mai ales cu semne de alienare mintală și sufletească”, este mesajul, deloc optimist, al acestuia.





„INVERSAREA PIRAMIDEI!De foarte mulți ani încerc sa inteleg ce e atat de greșit in modul de abordare a politicilor publice promovate de toate guvernele postdecembriste!de aprox 15 ani chiar am încercat sa ma implic in viața politica încercând sa schimb ceva,chiar si punctual, in domeniul pe care am crezut ca-l inteleg!adica ,domeniul sanitar!nu știu daca am reușit mare lucru dar măcar am încercat sa duc lucrurile intr-o zona pe care am considerat-o mai buna pt pacienti dar si pt medici!dar ,nici asta nu e foarte important pt ca e o discuție extrem de dificila si plină de controverse!ceea ce vreau sa spun este despre piramida inversata pe care se construiesc toate programele de guvernare,toate politicile publice si mai ales toată propaganda mincinoasa a politicienilor!de ce se intampla asta ,cu ce scop!?greu de dat un raspuns simplu pt ca ar însemna sa găsim cuvinte care nu exista!dar ,folosind cuvinte accesibile putem sa răspundem măcar parțial !aceste cuvinte sunt ignoranta (prostie,neștiința,incompetenta,etc) dar mai ales nepăsarea fata de oameni pe care te-ai angajat sa-i conduci si care așteaptă o viața mai buna!acest concept de viața mai buna putem sa ni-l imaginam in foarte multe feluri si poate fi speculat in multe moduri ,mai ales propagandistic si mincinos!daca ar fi sa ni-l imaginam ca pe o piramida ,vom observa ca termenul de “viața buna” are in principal un vârf si o baza!

toate modelele de guvernanta mincinoasa construiesc aceasta piramida începând cu lucruri care suna bine dar care nu au nici o relevantă in ceea ce privește esența unei vieți bune!cu alte cuvinte se promit joburi mai multe ,salarii mai mari,investiții,etc!cu alte cuvinte mult prea bine cunoscuta teza economică!ai economie buna ,ai si viața buna!la sfârșit,in construcția ipotetică a piramidei,se adauga ultimele doua domenii :sănătatea si învățământul!si aici vine marea minciuna propagata atat de comuniști dar si de cei de după:veți avea învățământ si sănătate doar daca economia merge!aceasta ultima fraza a fost rostita de atat de multe ori si in diferite moduri încât a ajuns aproape un adevăr axiomatic!nimeni nu si-a pus problema ca poate exista si un alt model de a construi piramida!adica ,începând de la vârf spre baza,adica de la învățământ si sănătate către economie!in mod extrem de simplu ,ce-si dorește un individ in primul rând?raspunsul este aproape instantaneu:sa fie sănătos!abia apoi sa trăiască ,mai bine sau mai rău,prin intermediul abilitaților pe care le capătă!de unde le capătă?bineinteles,ca de la școala!cu cât aceste abilitați sunt mai integrate in aceasta lume globalizata ,cu atat va avea un job mai bine plătit si o viața mai buna!

pe măsura ce ai indivizi mai sănătoși si cu abilitați mai sofisticate cu atat economia țării va creste iar cetățenii vor fi mai fericiti in tara lor(si nu vor pleca cu milioanele!!).nu mai vorbesc de faptul ca o școala buna te formează in multe alte domenii ,inclusiv in a-ți arata ca prin eforturi considerabile poți realiza ceva aici,in tara ta!careia toți ii suntem datori,chiar daca unii o negam!as putea sa dau multe exemple in care țările inițial sărace si fără perspective au fost salvate de investitii si susținerea pe termen lung a celor doua domenii esențiale:învățământul si sănătatea!ma voi opri la doua:Singapore si Corea de Sud!

