PIERDERE GREA pentru Adrian Sârbu. Undă de șoc în „RAIUL MILIONARILOR”. Caz rar în media

Fostul patron al Pro TV Adrian Sârbu a fost executat silit, pierzând astfel o proprietate extrem de valoroasă.





Adrian Sârbu a rămas fără apartamentul pe care-l deţinea in celebrul complex Caelia, raiul milionarilor din Mamaia. Apartamentul va fi scos la licitatie peste mai putin de o luna de catre un executor judecatoresc din Bucuresti. Supranumit „raiul milionarilor”, cartierul e considerat unul dintre cele mai selecte din Romania, apartamentele de aici avand preturi „de pornire” incepand cu 350.000 euro si ajungand pana la 500.000 euro. Mircea Sandu, Vasile Blaga, Ciprian Marica sau George Copos se numara printre cei care detin proprietati in acest complex, conform Kanal D.

Apartamentul lui Adrian Sarbu, supus acum executarii silite, are 2 camere si 79 mp, se afla la parterul imobilului. Pretul de pornire a licitatiei este de 1,42 milioane lei (aproximativ 310.000 euro), conform unor evaluari realizate de un specialist. Adrian Sarbu este debitor la doua banci comerciale in urma unor contracte de credit in valoare de peste 5.000.000 dolari. Bancile au formulat cerere de urmarire licită respectiv intervenient pentru recuperarea creantelor.

