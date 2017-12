Cunoscutul pictor Paul Hitter, despre băieţii cu #: „Au căzut într-un derizoriu total. Au căzut măştile”

Într-un comentariu pe blogul personal, cunoscutul pictor Paul Hitter, arată faţa adevărată a celor care se ascund după # şi despre eşecul lor în materie de proteste spunând că sunt mai buni de umorişti decât să se creadă Che Guervara.





Vă redăm câteva pasaje din postarea artistului: "Daca pana si Tudose a ajuns sa isi bata joc de voi…V-a chemat precum pe slugi, v-ati dus cu caciula in mana si cu jalba in bat, si tare am impresia ca s-a distrat copios. Eu inteleg ca v-ati crezut Che Guervara, dar nu sunteti. Ala avea ceva. Ceva ce voi nu aveti. Chestiile alea de care vorbea Vosganian acum ceva vreme.

Sincer, imi pare foarte rau pentru baietii cu #. Au cazut intr-un derizoriu total. Au cam cazut mastile, ii vedem in toata splendoarea. Sunt din ce in ce mai vizibili, mai pe sticla, debiteaza tot mai multe aberatii.

"(...) Sincer, eu i-as invita tot mai des pe sticla. Dar nu trompetele de la Europa Fm , Digi, etc, ci pe cei din strada. In fond, nu asta vor? Ca vocea lor sa se faca auzita? Ei bine, eu recomand tuturor, invitati-i. Atunci sa te tii dixtractie frate! Sunt subtiri rau, dar ca umoristi vor fi perfecti. Va dati seama ca perlele vor curge una dupa alta la robinet? Inchipuiti-va un platou TV cu Gotiu, Chichirau, Clotilde, Baiatul ala cu boxu-Sandi, Florin Badita, si baiatul cu castile mereu la el. Voi va dati seama ce ar fi? B.D. sunt mici copii"(...).

"Hai sa vorbim un pic serios. Bai baieti, nu merge la noi. Romanii nu sunt Ucrainieni. Georgica, a mers in 89′ da acu’ ne-am cam prins cum si ce faci, stai un pic lejer, nu te mai incorda asa. Orice miscare are un apogeu. L-ati avut in februarie. Nu prea v-a iesit nici atunci. Gata, s-a dus. A fugit puiu cu ata. Ati pierdut.

Eu zic sa va retrageti in cazarmile din Pipera si sa prestati apeluri (...) Ati ajuns in punctul in care nici macar cu bataia nu mai rezolvati nimic. Jur ca si daca ne bateti noi nu putem decat sa radem. S-a dus si misterul, s-a dus tot (...)

Acum na, banuiesc ca va intrebati : ce facem? Adica ce sa faceti cu voi insiva. Pai, e destul de simplu. Va purtati ca si cum nu s-a intamplat", a scris Paul Hitter pe contul personal de socializare.