Bătrânul bătut în Piaţa Victoriei, chemat la Poliţie. GLUME CU SECURITATEA: „Dacă mă vor, să-mi dea 2.000 euro salariu.”

Alexandru Tiurbe, persoana în vârstă care a fost bătută de Sandi Matei, s-a prezentat la Secția 1 de Poliție pentru a fi chestionat pe tema conflictului din Piața Victoriei.





Surprinzător, Alexandru Tiurbe nu a dorit să facă plângere împotriva agresorului și a explicat motivele pentru care a luat această decizie.

“Nu am încredere nici în Poliție, nici în jandarmi. Eu nu pierd timpul cu un jeg ca ăsta. Are armă de foc pozată. Și armă, și pușcă, și pistol… Are fereastra de explozare a caţei…

Am destulă știință de carte încât să mă pot trata singur. Securist eu, cu 1380 lei pensie? Sunt locotenent-colonel, probabil acum mă avansează și general…

Un trecut în Securitate? Nu e nimeni idiot şi eu nu sunt idiot să lucrez pe gratis. Dacă acum doresc să lucrez pentru ei, 2000 de euro salariu. Şi grad. Păi dacă Turcescu are grad, eu nu pot avea?”, a declarat Alexandru Tiurbe.

Victima a făcut o dezvăluire interesantă, afirmând că manifestantul avea și un box pe care îl purtacu el “M-a deranjat că nu l-au controlat atunci jandarmii, să-i găsească și boxul… L-au arestat după o oră. Eu nu am nimic de ascuns. Dacă vreți să mai dau un interviu, vă costă un zambet…”

