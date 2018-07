Două TELEVIZIUNI, pe cale SĂ DISPARĂ. LOVITURĂ pe piața MEDIA din România. Probleme IMENSE pentru GIGANȚI

Probleme pentru societatea care deține licențele pentru două posturi TV și un site. Un asociat al firmei a făcut demersurile necesare pentru ca diferendele să se soluționeze în instanță.





Clever Media Network SRL Cluj-Napoca (CUI: 30863569) a fost înfiinţată în noiembrie 2012, cu un capital social de 200 lei, de către Adrian Gheorghe Tomșa (90%) şi Ioan Cosmin Filip (10%), iar funcţia de administrator a fost atribuită iniţial lui Victor Gongolea.

Societatea prestează “activităţi de difuzare a programelor de televiziune” (Cod CAEN: 6020), şi-a majorat capitalul social la 310 lei, din octombrie 2017 este administrată de Sorin-Emil Lăpușan, iar structura actuală a asociaţilor este următoarea: Adrian Gheorghe Tomșa – 96,77%, Victor Gongolea – 2,33%.

Tot din octombrie 2017, Clever Media Network SRL deţine licenţele pentru pentru LOOK TV şi LOOK PLUS, cea pentru LOOK TV fiind preluată de la TRANSILVANIA LOOK SRL Cluj-Napoca (CUI: 25876783).

În afară de aceste două televiziuni, firma lui Tomșa mai deţine site-ul profit.ro şi licenţă pentru o televiziune de business cu acelaşi nume, dar care încă nu emite.

Până la lansarea televiziunii de business, CLEVER MEDIA NETWORK SRL are o problemă cu business-ul pe care îl desfăşoară, susține supervizor.ro. Unul dintre partenerii de afaceri, Blaga Ionuț Cristian, persoană fizică autorizată (CUI: 34066271), agent economic – din Sânnicolau Român, judeţul Bihor – care pe 20 iulie 2018 a depus la Tribunalul Comercial Cluj o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă împotriva CLEVER MEDIA NETWORK SRL, după cum susţine portalul instanţelor de judecată (unde numele creditorului este menţionat sub altă formă – PFA BLAGA CRISTIAN IONUŢ).

