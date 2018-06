Demers superb al reprezentanţilor Phoenicia Hotels. Vacanţa continuă pentru cei afectati de insolvenţa agenţiei Terra Tourism

La câteva zile după ce agenţia Terra Tourism şi-a anunţat insolvenţa, punând în pericol planurile de vacanţă ale clienţilor care au achiziţionat servicii de turism prin intermediul acesteia, conducerea Phoenicia Hotels anunţă că situaţia dificilă a turiştilor are o rezolvare.





Conform unui comunicat de presă, cei afectaţi de insolvenţa Terra Tourism au la dispoziţie resursele lanţului hotelier Phoenicia Hotels.

„Phoenicia Hotels vine in sprijinul clientilor pagubiti in urma situatiei de colaps pe care agentia de turism Terra Tourism a anuntat-o public. Astfel, turistii care si-au achizitionat vacantele prin intermediul acesteia si in prezent se afla in imposibilitatea de a beneficia de serviciile achitate vor fi bineveniti in unitatile ce apartin lantului nostru.

In incercarea anevoioasa de a inscrie turismul romanesc pe harta turistica a lumii si de a crea o imagine compacta a Romaniei este benefic ca toate structurile ce ofera servicii turistice sa fie receptive in astfel de momente dificile. Suntem convinsi ca este necesar sa ne dezvoltam cultura de a-i ajuta pe cei din jurul nostru in situatiile-limita, iar in acest sens suntem deschisi spre a le oferi sansa de a se bucura de vacanta clientilor afectati de situatia agentiei Terra Tourism.

Cu siguranta, cei care au achitat in acest caz serviciile turistice se regasesc intr-o situatie nefasta, fara a avea nicio vina in contextul actual. Cu atat mai mult suntem obligati sa venim in sprijinul acestor familii care, dupa luni istovitoare de munca, merita bucuria perioadei de relaxare a anului.

Phoenicia Hotels detine cel mai reprezentativ resort de pe litoralul romanesc destinat familiilor cu copii, iar in experienta anilor am invatat alaturi de oaspetii nostri, mici si mari, importanta vacantelor acestora, dincolo de material si economic. Bucuria vacantei prin ochii copiilor capata o forma ce ne poate misca pe toti, iar in acest caz, am hotarat sa ne aratam deschisi spre a le oferi zambetul celor mici, care nu au inteles cu siguranta de ce vacanta lor, dupa un an scolar solicitant, nu se poate desfasura.

Deschidem acest demers cu dorinta ca toti colegii nostri din sectorul hotelier sa fie receptivi spre aceasta cauza.

Pentru relatii suplimentare, va rugam apelati: *5050.

Cu respect,

Mohammad Murad,

Presedinte Phoenicia Hotels”

Mesajul presedintelui Phoenicia Hotels, Mohammad Murad, vine in contextul in care reprezentantii Agentiei Terra Turism au anuntat vineri ca vor declanşa procedura de insolventa, situatie care ii afecteaza pe clientii ce si-au achizitionat vacante prin intermediul acestei agentii.

In legatura cu aceasta situatie, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a anuntat ca numarul turistilor afectati este limitat. De asemenea, cei care au beneficiat recent de serviciile Terra Turism, vor primi consultanta pentru a se inscrie la masa credala si pentru a-si recupera astfel banii investiti in vacante.

