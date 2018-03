Peter Imre, implicat în scandalul global Cambridge Analytica: „Am zis că DNA ar avea nevoie de o reconstrucţie de imagine”

Șeful SCL România, omul de afaceri Peter Imre, a recunoscut că a vorbit cu apropiații săi, în 2017, despre o idee, să ofere consultanță DNA-ului, potrivit unei înregistrări publicate de jurnalista Sorina Matei.





SCL România este filiala locală a firmei-mamă SCL / Cambridge Analytica, aflată în centrul unui imens scandal mondial după ce a fost suspectată că ar fi folosit datele utilizatorilor Facebook pentru a influența comportamentele și opțiunile oamenilor, fiind implicată în campania președintelui SUA Donald Trump.

Filiera română

În data de 17 martie 2017, firma SCL Social a semnat un contract cu firma de consultanţă americană Andreae & Associates, potrivit unei anchete publicate pe blogul Sorinei Matei. SCL a angajat compania americană să efectueze „consultanţă în privinţa afacerilor publice strategice şi servicii de consiliere, să educe membrii Congresului SUA şi membrii Administraţiei SUA în problemele legate de corupţia din România, să furnizeze cercetări şi notificări despre eforturile depuse în cadrul USG (United States Government) care afectează eforturile anticorupţie din România, să identifice şi să organizeze angajamente de a vorbi la nivel local şi naţional în numele SCL Social despre starea corupţiei şi eforturile de a fi contracarată în România, să menţină şi să fortifice/întărească alianţele cu alte grupuri de interese ale căror scopuri sunt similare cu cele ale SCL Social, şi să lucreze în vederea susţinerii echilibrate şi neutre a eforturilor anticorupţie din România”.

Bâlbe

Biroul SCL România este condus de omul de Peter Imre, ginerele fostului șef SIE și actualului ministru de Externe Teodor Meleşcanu. Întrebat despre mai multe aspect ale contractului ce a vizat lupta anticorupţie din România, Imre s-a bâlbâit.

„Nu, nu există așa ceva. Cineva a furnizat informații, nici măcar informații trunchiate, informații…Deci tot ce e legat de SCL sunt eu, da? Și tot ce se aude prin oraș de SCL cumva se duce înapoi la mine. Oamenii aud, puținii de altfel în jurul meu și probabil că cineva a zis că eu probabil, adică nu eu probabil, eu am discutat subiectul respectiv, am zis că probabil că DNA-ul ar avea nevoie de o reconstrucţie de imagine și că SCL ar fi cel mai bun pentru așa ceva. Dar niciodată nu am avut discutți la mod oficial, nu am fost sa fac o prezentare, nu am cerut întâlniri, nimic. Probabil a zis cineva ca SCL face imaginea DNA-ului. Nu, nu are nicio legătură (...) Nu, nu are nicio legătură cu DNA-ul”, a spus acesta pe 16 iulie 2017, într-o discuție cu jurnalista Sorina Matei.

Balet

Departamentul de Justiţie al SUA a primit pe 13 februarie 2018, la debutul scandalului internaţional privind practicile companiei SCL (Strategic Communications Laboratories) şi subsidiarelor sale Cambridge Analytica, un „amendament” la contractul initial dintre SCL şi firma de consultanţă americană Andreae& Associates ce luase ca ţintă lupta anticorupţie de la Bucureşti. Andreae &Associates susţine că prin contract „a cercetat politica externă americană în legătură cu eforturile anticorupţiei din România şi a sfătuit SCL Social despre modalităţile prin care pot să-şi promoveze obiectivul lor privind mecanisme mai puternice de combatere a corupţiei”.

