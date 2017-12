PERICOLUL din spatele sărbătorii. Cum te poate lăsa falit o banală fotografie postată pe rețelele de socializare

Febra cumpărăturilor, cozi interminabile la magazine şi aglomeraţie maximă. Cu alte cuvinte, hoţii vor fi in elementul lor, pentru că, ei nu au nici vacanţă şi nici sărbători. Politiştii avertizează că cele mai frecvente infracţiuni care se comit in perioada sarbatorilor și că furturile din buzunare, genti, sacoşe, din cauza aglomeraţiei din spaţiile comerciale, din mijloacele de transport in comun sau din piete sunt cele mai numeroase.





Mare atenţie insa şi la ce postaţi pe reţelele de socializare atunci cand sunteţi plecaţi in vacanţă, căci hoţii sunt in pas cu tehnologia. O simplă fotografie poate poate da informaţii exacte despre locul si momentul in care a fost făcut instantaneul. Dar mai ales ii anunţă pe ciorditori că nu mai sunteţi acasa, ceea ce inseamnă ca locuinţa este fără stăpan. In plus, este bine ca inainte de a pleca cu familia intr-o călătorie sa verificaţi geamurile si uşile, pentru a nu le uita deschise si, pentru orice eventualitate, lăsaţi un bec aprins pentru a da impresia ca mai este cineva acasa.

Hoții actionează de cele mai multe ori in echipă

Important!- Cei care merg la cumparaturi nu trebuie să uite că, in mulţimea de oameni care ii inconjoara, hotul se integrează foarte uşor. E bine imbracat şi operează fix la buzunar. Asa că, o clipa de neatenţie vă poate lasa fără bani, telefoane mobile sau alte bunuri pe care le aveti la dumneavoastră.

Fiti cu un pas inaintea hotilor!

Nu luaţi mulţi bani cand mergeţi la cumpărături, folositi cardul cand este posibil!

Rugaţi un vecin să vă tina sub observaţie casa dupa ce plecaţi in vacantă! Deplasaţi-vă in grup, evitand persoanele turbulente sau in stare de ebrietate! In zonele aglomerate din piete, bazare, gări, autogări, magazine- atentie sporită asupra banilor sau altor obiecte personale! Nu purtaţi portmoneul in buzunarele exterioare ale vestimentaţiei, in sacoşă sau la vedere, ci in poşete, borsete sau in buzunarele interioare ale vestimentaţiei! Evitaţi locurile aglomerate dacă aveţi asupra dumneavoastră o suma importantă de bani, deoarece acestea sunt mediul favorabil hoţilor de buzunare! Nu număraţi banii pe stradă sau cand sunt mai multe persoane in jurul dumneavoastră! Cand efectuaţi diverse plăti, nu scoateti toti banii pe care-i aveţi, ci numai suma de care aveti nevoie! Nu păstraţi in acelasi loc banii, actele personale si cheile apartamentului! In aglomeraţie, daca va simţiti bruscaţi cu intenţie, controlaţi-vă geanta sau portmoneul chiar in acel moment şi priviti cu atenţie persoanele din jurul dumneavoastră! In mijloacele transport in comun, nu purtaţi geanta neglijent pe umar, ci pozitionati-o in fata dumneavoastră şi protejaţi-o cu mana! Buzunarul de la spatele pantalonilor este vulnerabil la urcarea şi coborarea din mijloacele de transport in comun. Evitati sa tineţi bani in acestea - hoţii de buzunare sunt foare abili! Mare atenţie la persoanele care se inghesuie numai la raioanele unde este aglomeraţie şi rar cer sa examineze un lucru Urmăriţi cu atenţie persoanele care transportă obiecte de imbrăcăminte sau plase goale pe mana! - Un hoţ se foloseste de astfel de obiecte cand operează ca să-şi ascundă mana. Nu incredinţati copiilor sau bătranilor sume mari de bani! Aceste categorii de varstă sunt fragile şi pot cădea mai usor victime infractorilor. Nu uitaţi geamurile sau uşile deschise inainte de a pleca in vacantă!