PERFORMANȚĂ greu de egalat! Un fotbalist celebru din România a reușit să bea 62 de beri într-o noapte

Este zvonul care a contrariat lumea sportului din România. Denis Zmeu, care a jucat la Fc Vaslui susține că în echipă circulau zvonuri că jucătorul brazilian Wesley Lopes, care performa la aceeași echipă a avut o „performanță” incredibilă.





Denis Zmeu dezvăluie că ar exista zvonuri că Wesley a reușit să consume într-o singură seară un număr de 62 de beri, potrivit Sport.ro.

Zmeu a mai precizat că Wesley nu era niciodată mahmur a doua zi și dădea mereu 100% la antrenamente, reușind să-și impresioneze colegii.

Dacă Wesley a reușit într-adevăr performanța de a bea 62 de beri, înseamnă că a consumat într-o singură seară media anuală de consum a unui român.

Potrivit statisticilor, un român bea, în medie, 14,4 litri de bere pe an, cu aproape 4 litri mai puțin decât ar fi băut Wesley în acea noapte.

„Mi-au spus multi ca a fost cules de cateva ori de sub mese. M-am mirat. Mi-a spus cineva ca a baut 62 de beri intr-o noapte, nu pot sa cred asa ceva. Si la Vaslui mai bea, dar dupa meci. Ne adunam cu totii, el lua patru-cinci beri. Hai, poate mai baga cateva, dar sa ajungi la 62... Probabil mai servea si la Vaslui, dar a doua zi era fresh la antrenament. Nu se cunostea! In plus, era Porumboiu acolo. Nu-si permitea sa faca asa ceva. Era un atacant incredibil, foarte inteligent”, a dezvaluit Zmeu in PRO Sport.

Pagina 1 din 1