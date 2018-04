Pensionari cu fluturaşi în stomac de Paşti

Marţi au fost trei ceasuri rele pentru pensionari. Miercuri, ghinionul i-a lovit şi pe dascăli. Ieşită, alaltăieri, pesemne ameţită din şedinţa în care a băgat-o preşedintele Iohannis, alături de ministra de la Muncă, pe tema bulibăşelii salarizării bugetarilor, Viorica Vasilica Dăncilă s-a apucat să dreagă busuiocul în Săptămâna Mare, anunţând că toţi amploiaţi de la stat îşi vor primi lefurile înainte de Paşte.





Însă, le-a dat o veste şi pensionarilor. Bună, pentru că vor rămâne cu ceva în portofele de Ziua Muncii, proastă dacă iei în considerare că trebuie să taie la greu de pe lista cumpărăturilor de Paşte. Listă pe care o completaseră plini de încredere în vorbele ministrului Finanţelor despre plata în avans, aruncate de acesta nu mai încolo decât săptămâna trecută: „Trebuie să o facem doar dacă suntem, să spunem, corecţi faţă de toţi cei care au de primit venituri înainte de Paşti, adică şi salariaţi şi pensionari. Nu putem să privăm o categorie de aceeaşi abordare”.

Ei, dar să nu creadă careva că pensionarii, care se uită cu bună-credinţă în gura celor pe care i-au ales să ne conducă, sunt victimele bulibăşelii guvernului, sau ale programului de guvernare, ori, Doamne fereşte, ale partidului. Nici vorbă. Doamna prim ministru le-a spus-o, cinstit în faţă, că li se trage de la nişte juraţi de fluturaşi: „Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşti, pensiile nu, şi am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută şi este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie”.

Bine, bine, dar cei care primesc pensia pe card ce au cu fluturaşii? S-o fi temut premierul să nu intre iarăşi în atenţia Consiliului pentru Combaterea Discriminării? S-o fi temut, deh!

Însă, ieri s-a aflat că, de Înviere, în cor cu pensionarii pot cânta „Fluturaş, nu mai aripioare” şi angajaţii din Educaţie şi din Ministerul de Interne şi din cel al Apărării. Asta, în ciuda doamnei ministru Carmen Dan ce afirmase că pensionarii de la Interne îşi vor primi drepturile cuvenite înainte de sărbătorile de Paşti, însă fără fluturaşi, aşa cum s-a întâmplat şi în lunile precedente din 2018, fiind vorba de o chestiune birocratică ce împiedică, deocamdată, tipărirea acestora. Ei, aş, în miercurea mare a constat că nu se poate fără afurişiţii ăia mici şi tipăriţi!

La îndemnul Vioricăi Dăncilă, care ieri, după prânz şi după gălăgia făcută de sindicatele din Educaţie, şi-a îndemnat colegii din cabinet să ofere clarificări despre ce şi cum cu plăţile în avans, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat senin că instituţia pe care o conduce a creat cadrul legal în baza căruia să se facă plata înainte de Paşte, dar a precizat că „mulți nu și-au manifestat interesul”. Na-ţi-o frântă, că ţi-am dres-o, doamnă prim-ministru!

Pe dascăli i-a consolat senatorul PSD Ecaterina Andronescu, care a explicat că la Ministerul Educației nu s-au cerut banii în avans deoarece nu s-a încheiat procesul de recalculare a salariilor aferente lunii trecute, salarii care au fost mărite de la 1 martie, deocamdată pe hârtie, cu douăzeci la sută. Pe fluturaş, o să vedem cum stă treaba după sărbătorile pascale.

