Un PENSIONAR i-a tăiat venele unui bărbat într-o stație de autobuz din CAPITALĂ

Din primele informații se pare că bărbatul de 40 de ani nu i-a permis unui pensionar să se urce în autobuz cu sculele de pescuit pe care le avea cu el.





După ce s-au înjurat și îmbrâncit preț de câteva momente, pensionarul a scos un cutter și l-a tăiat pe bărbat pe brațe, scrie antena3.

Conform unor surse, pensionarul i-ar fi tăiat venele și a fugit de la fața locului.

Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Universitar.

Polițiștii sunt pe urma agresorului.

"Astazi, prin apel 112, pe raza, Sectorului 6, a fost sesizat un conflict intre 3 barbati, conflict initiat intr un mijloc de transport in comun si care s a incheiat in statie, dupa ce au coborat. La coborare, unul din cei trei, cu un obiect taietor l a lovit peste mâna, pe cel cu care se certase anterior. Victima a primit ingrijiri la fata locului, ulterior fiind transportata la spital. La acest moment, ceilalti doi barbati angrenati in conflict sunt cautati pe baza elementelor furnizate de persoanele care au observat incudentul. Cercetarile sunt continuate de Sectia 21 Politie in vederea identificarii persoanelor si pentru stabilirea intregii situatii de fapt si de drept", au spus polițiștii.

Pagina 1 din 1