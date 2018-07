Ce PENSIE încasează lunar ȘEFUL MINERILOR, Miron Cozma? Sumele sunt incredibile

Miron Cozma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, beneficiază lunar de o pensie specială în calitate de victimă a mineriadelor.





Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că Miron Cozma este victimă a mineriadelor și că trebuie să primească o pensie lunară.

„Faptul că ani de zile Miron Cozma și minerii și-au atras oprobriul public și nimeni nu a făcut nimic, guverne și președinți de țară nu au făcut altceva decât sa îi exonereze pe Ion Iliescu și pe toți ceilalți, iată că Curtea Europeană de la Strasbourg a decis acceptarea mea ca victimă în dosar”, declara, în 2015, Miron Cozma. El a mai spus atunci că primește o pensie, ca victimă a Mineriadelor, în valoare de 1.489 de lei

„Vreți să va arăt că am o pensie de 1.489 lei? Cum am prosperat? Nu am prosperat. Nu am casă. Cu ce am prosperat? Făcând 11 ani de închisoare”.

Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să înceapă judecarea în camera preliminară a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, în care fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Român și fostul director al SRI Virgil Măgureanu sunt acuzați de infracțiuni contra umanității.

La acest prim termen de camera preliminară, un judecător va discuta măsuri și excepții în cadrul procesului, dezbaterile nefiind publice, scrie Newsteam.

