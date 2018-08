Ce condiţii TREBUIE îndeplinite pentru a AVEA o PENSIE fără PENALIZĂRI

Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a dat câteva detalii despre noua lege a pensiilor spunând că pentru a avea o pensie fără penalizări, este nevoie de un stagiu de cotizare de 35 de ani şi o limită de vârstă pentru pensionare de 65 de ani.





Ministrul Muncii, a spus motivul pentru care s-a întârziat cu legea. Au fost nevoiţi facă simulări pe lege, s-a recalculat, s-au luat mii de dosare la mână pentru a se calcula pe diverse formule.

"Au fost specialişti din teritoriu care s-au mutat în Bucureşti, să poată să lucreze la această lege, şi-au lăsat familiile acasă. Deci chiar n-a fost o perioadă uşoară pentru ei, de aceea ar trebui cu toţii să le apreciem efortul. Pe valoarea punctului de referinţă, acest vpr, am avut mult mai multe formule pe care le-am luat în calcul, le-am analizat pe zeci de mii de dosare să ajungem la un numitor comun pentru patru legislaţii. Cum am ajuns la 25 de ani la acest paramentru care se calc cu vpr? Este vechimea medie prevăzută în 4 legislaţii.(...) Stagiul de cotizare complet rămâne la 35 de ani. Pentru a se pensiona cineva fară niciun fel de penalizare, trebuie să aibă 65 de ani, plus 35 ani stagiu complet de cotizare", a precizat Olguţa Vasilescu la România TV.

Legea va fi în dezbatere publică o lună de zile

Mai mult, ministrul Muncii a declarat: „Joi va fi prezentarea legii în ansamblu. Vor fi câteva noutăţi. Va rămâne o lună în dezbaterea publică. Fiecare cetăţean al României poate trimite adresă la Ministerul Muncii în care să spună ce îl deranjează în această lege. Vom avea discuţii cu organizaţiile de pensionari din toată România, ne vom deplasa în teritoriu pentru a sta de vorbă cu organizaţiile de pensionari din diferite judeţe ale ţării. În luna septembrie, după ce se încheie dezbaterea publică de o lună, va trece prin avizarea altor ministere, ca să se transforme în proiect de lege al Guvernului, apoi va ajunge în Parlament, unde va fi dezbătută. Cred că e în interesul fiecărui pensionar din această ţară ca această lege să fie cât mai repede adoptată, pentru că urmează o perioadă ca să fie făcute calcule pentru cinci milioane de pensii. Ca să putem să o aplicăm pe noua formulă care aduce o creştere în plus faţă de formula actuală, automat ar trebui să o avem cât mai repede adoptată”.

Legea va intra în vigoare etapizat

Pagina 1 din 2 12