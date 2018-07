Pelinel, lovitură FATALĂ de la Borcea. Vis RUINAT pentru fostul MODEL. „Doar el știe ce are în cap”

Eliberarea lui Cristi Borcea a consemnat și faptul că Valentina Pelinel a fost nevoită să își vadă visul destrămat. Cristi Borcea nu are niciun gând de căsătorie cu fostul model.





Anunțul a fost făcut de nașul lui Borcea, Gigi Becali. Declarațiile survin după ce, la rândul său, fostul boss al lui Dinamo a evitat sa dea declaratii pe acest subiect în momentul în care a fost eliberat.

În ciuda acestui refuz clar, Cristi Borcea afirmă că o iubește enorm pe Valentina Pelinel și chiar o numește ”îngerul meu păzitor„.

"Eu nu stiu daca mai vrea copil. La Cristi niciodata nu stii la ce sa te astepti. Ce are el in cap stie doar el. Nu ma mai intrebati de nunta, ca nu va avea loc nicio nunta. Mi-a spus mie. Dupa atatia ani in puscarie trebuie sa-si revina, sa se linisteasca, are alte prioritati", a spus Gigi Becali conform RomâniaTV.

