Peisaje, comori naturale, muzee și istoria lor. Motive de mândrie națională

Tara noastra are nenumarate obiective turistice, care mai decare mai surprinzatoare atat prin frumusetea lor actuala cat si prin istoria lor, intamplarile si oameni care le-au facut sa fie ceea ce vedem noi astazi.

Vacantele mi le petrec calatorind, peisajele tari noastre sunt exceptionale, depinde si de anotimpul in care le vezi, acestea schimbandu-se aproape complet in functie de ele, intamplarile prin care au trecut sau care sau intamplat pe ecele meleaguri sunt cu atat mai putin de neuitat, iar relatarile fiecarui ghid in parte te fac sa adori cu atat mai mult acele locuri si sa te faca sa fi mandru de ele.

Dau drept prim exemplu un loc vizitat de curand: ,,Pestera Polovraci”, aici Zalmoxe a descoperit plante si depozite de minerale folositoare pentru cicatrizarea ranilor, el statea aici 2 ani dupa care se reintorcea in lume, astfel oameni ce l-au crezut mort credeau ca a inviat, zeificandul dupa moartea sa (cea adevarata ), din acest motiv probabil (dupa parerea ghidului) poporul nostru a adoptat rapid crestinismul si ideea de viata fara moarte. Ne -a prezentat si un desen facut de un calugar (Manstirea Polovraci, fiind in vechime manastire de calaguri), drept avertizare la pericolele pesterii, aceasta fiind mult mai lunga, dar termindu-se cu un lac subteran. Ghidul ne-a zis, ca, in continuare apele ce se formeaza pe ,,podeaua’’ pesteri sunt cicatrizante, povestindu-ne despre un fost vizitator care dupa operatie nu i se inchidea rana si si-a trimis sotia sa o roage sa sa ia apa din pestera, afland la scurt timp ca s-a vindecat aprope complet. Si multe altele.

[caption id="attachment_7190" align="aligncenter" width="570"] Desen din Pestera Polovraci, coasa a fost adaugata ulterior[/caption]

In continuare voi prezenta o alta destinatie Sighisoara: Turnul cu ceas din Sighisoara , este astazi un muzeu ce gazuieste o multitudine de ceasuri, construite si pictate manual de mesterii de aici din perioada medievala, dar si alte obiecte, produse ale diferitelor bresle ce au existat pe teritoriul Sighisoarei si o minunata macheta a orasului.

