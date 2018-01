CINE ESTE PEDOFILUL din Bucureşti? Au apărut primele informaţii despre IDENTITATEA DEZAXATULUI. News alert

Polițiștii din Capitală sunt în alertă! Oamenii legii desfăşoară o acțiune de amploare pentru a-l găsi pe bărbatul acuzat că a agresat sexual doi copii vineri dimineața, în cartierul Drumul Taberei. În ceea ce priveşte identitatea acestuia, medicul psihiatru Gabriel Diaconu a alcătuit un profil psihologic al dezaxatului.





UPDATE 16:20 - Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri. Sunt efectuate mai multe activități de cercetare și criminalistice. Au fost identificate și alte camere de supraveghere și sunt vizionate imaginile. Facem apel la cei care îl recunosc pe bărbatul surprins în imagini să apeleze prin sistem 112 poliția sau să se adreseze celei mai apropiate secții.

Astfel, acesta ar avea vârsta curprinsă între 40 şi 55 de ani şi ar locui chiar în zona unde şi-a dus planul murdar la capăt. Aici puteţi vedea o imagine cu pedofilul din Bucureşti.

„Am făcut un profil psihologic al prădătorului sexual din Drumul Taberei.

- bărbat 40 - 55 de ani, - nivel de igienă bun, chiar excesiv. Pedanterie. Un început de chelie pe care îl acoperă de obicei cu un fes/ căciulă/ șapcă. - fără ocupație/ pensionat anticipat/ a lucrat în construcții. - locuiește în apropiere de victime (rază maxim 3 kilometri) - are un handicap fizic (șchioapătă cu piciorul drept), posibil din cauza unui accident sau probleme de sănătate pre-existente (gută, diabet). Din pricina dizabilității fizice are și probleme de relaționare sexuală cu adulți. Nu e prima oară când agresează sexual un minor. E exersat, încrezător în abilitatea de-a convinge/ coerciționa un copil, organizat, și-a plănuit fapta, s-a uitat mai multe zile la victime, le știa traseul, știa când să acționeze. - Locuiește cu o persoană vârstnică (mamă/ mătușă/ bunică), dar suficient de aptă încât să gătească/ spele. Dacă are contacte sexuale reușite, e doar cu persoane pe care le plătește. Este foarte anxios, compulsiv, posibil că are ticuri verbale, defecte de vorbire accentuate când vorbește cu figuri de autoritate. - relaționează foarte puțin sau deloc cu vecinii dar când o face e cuviincios - își petrece timpul peste zi în locuri publice, dar de obicei nu cumpără nimic sau puține lucruri, îndeosebi dulciuri”, a scris medicul psihiatru Gabriel Diaconu pe contul de Facebook.