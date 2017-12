Pedofil condamnat pentru contrabandă cu ţigări

Aflat deja după gratii, din luna august, un tânăr de 29 de ani, din comuna Păltiniş, judeţul Botoşani, a mai încasat o condamnare de cinci ani şi şase luni de închisoare după ce a fost prins cu 6.000 de pachete de ţigări de contrabandă





În plus, Ionuţ Marius Adăscăliţei a fost obligat de instanţă să plătească bugetului de stat 72.200 lei reprezentând drepturi vamale. În noaptea de 28 spre 29 iunie 2015, tânărul, împreună cu un alt bărbat, I.S., de 57 de ani, au preluat de pe malul Prutului ţigările livrate de traficanţii moldoveni, le-au încărcat într-un faeton, dar au fost surprinşi de poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Rădăuţi-Prut, informează colegii de la Monitorul de Botoşani. Ambii au fost puşi sub acuzare, însă, în timpul procesului, complicele tânărului a decedat, iar magistraţii au fost nevoiţi să dispună în cazul acestuia încetarea procesului penal. Sentinţa a fost pronunţată Judecătoria Darabani, dar nu este definitivă.

Condamnat pentru sex cu o minoră de 14 ani

Ionuţ Marius Adăscăliţei a fost condamnat în mai multe dosare pentru furt şi contrabandă, ultimul însumând pedeapsa cu executare de şase ani, opt luni şi 293 de zile de detenţie. În timpul anchetelor, tânărul ştia că îl aştepată puşcăria şi s-a ascuns la locuinţa unui poliţist de frontieră sucevean, dar a fost prins. Ionuţ Marius Adăscăliţei a mai fost condamnat, într-un alt dosar, la cinci ani de închisoare, pentru că a întreţinut în mod repetat relaţii sexuale cu o fată de 14 ani. În vara anului 2015, Adăscăliţei a început o relaţie cu minora, adolescenta fugind de acasă pentru a fi cu iubitul. Părinţii fetei au fost cei care au anunţat poliţia, iar cercetările au dovedit că cei doi amorezi au făcut şi sex. Cum fata avea o vârstă fragedă, Ionuţ Marius Adăscăliţei a fost acuzat de raport sexual cu o minoră şi a primit cinci ani de închisoare. Dat în urmărire generală anul trecut, el a fost capturat în vară, tot în judeţul Suceava, după ce furase nişte scule de la o fermă.