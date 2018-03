Mulţi patrioţi de operetă în România de azi. Cum văd ei viitorul ţării?

Să fim realişti! Pe Terra, istoria omenirii a fost, este şi va fi ciclică, deoarece lumea pământeană se află într-un continuu proces de reaşezare.





În decursul vremurilor, au urmat civilizaţii după civilizaţii, iar fenomenele migraţiei/imigraţiei, care ne îngrijorează azi pe noi, europenii, sunt de neînlăturat. E urmarea regresului demografic treptat şi continuu al rasei albe, manifestat prin natalitatea ei redusă.

Golurile create se umplu progresiv de către alte rase, cu capacităţi de reproducere net superioare. Ceea ce conduce inevitabil, conform multor previziuni autorizate, printre care şi aceea a regretatului istoric şi profesor universitar Neagu Djuvara, la concluzia că, în secolele ce urmează, Europa va fi „cafea cu lapte”. Adică metisă, asemenea Braziliei de astăzi. Nici măcar S.U.A. nu pot opri acest proces ireversibil, în pofida oricăror măsuri discutabile, luate în trecut sau în prezent.

Ca atare, contracararea situaţiei actuale, care îngrijorează mulţi europeni, printre care şi pe noi, românii, nu trebuie să se bazeze pe replici de forţă, care abia că ar escalada tensiunile existente – eliminând din discuţie terorismul – şi nu ar rezolva nimic.

Cu o situaţie oarecum similară celei actuale din centrul şi Vestul Europei, dar mult atenuată, s-a confruntat lent şi România pe la mijlocul veacului al XIX-lea, după eliberarea ţiganilor din robie. Ca o paranteză, pentru cine încă nu ştie, în ţările române exista în acele timpuri robie pentru ţigani, aşa cum în Statele Unite era sclavie pentru negri. Însă şi noi şi americanii am prefera să uităm acest trecut.

Dar să vorbim despre România. În ceva mai mult de un secol, ne place sau nu ne place, statutul său de stat naţional unitar se va schimba, având în vedere modificările demografice inerente, care au loc în momentul de faţă şi pe care noi, dar mai ales autorităţile, le neglijăm cu bună ştiinţă, gândindu-ne probabil, cu oarece perversitate, că va fi problema celor ce ne vor urma.

Pe scurt, mă refer la rata înaltă de natalitate a etniei rome, faţă de mult mai slaba rată de natalitate a românilor. Subliniez: Conform unor studii neoficiale, chiar dacă părţile sus-nominalizate îşi vor păstra actualul raport între ratele lor de natalitate, în ceva mai mult de jumătate de secol etnia romă va începe să dea semne de dominanţă în România, în detrimentul actualei majorităţi.

Cum va fi percepută şi respectată în viitor România, ca vechi stat european? Rămâne de văzut, dacă nu se întreprind încă din zilele noastre drastice măsuri benefice, pentru a ridica continuu standardele educative, socio-economice şi culturale ale acestei etnii atât de neglijate, nedeclarat şi nedrept socotită întotdeauna, de către o oarecare parte a majorităţii, ca fiind cetăţeni de categoria a doua.

Neintegrată în totalitate în societate, o parte din etnia romă, cantonată mental încă în faza de feudalism târziu, este aşa-zis „protejată” sub o cupolă „regală” şi chiar sub aceea a unui „împărat” (ambele fiind demnităţi autoalese) şi se supune unor vechi legi interne ale comunităţii. Are şi reprezentare în Parlamentul României. Şi ce folos?

Mare parte a etnicilor romi a rămas analfabetă sau foarte putin alfabetizată, trăind sub nivelul oficial de sărăcie, fiind asistată social şi apelând deseori la activităţi mărunte cu caracter ilegal. În contrast cu o mică parte a romilor, extrem de bogată, în principal din afaceri cu fier vechi sau, mai grav, din cerşetorie şi trafic de carne vie în ţările vest-europene, precum şi alte expediente atârnând primejdios la limita legii, mai mult sau mai putin cunoscute.

