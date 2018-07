Lavinia Pârva dă din casă: DEZVĂLUIRI despre COPIL! Ce reacție va avea Ștefan Bănică

Lavinia Pârva este o femeie fericită de când s-a căsătorit cu bărbatul visurilor sale, Ștefan Bănică Jr.





De curând, vedeta a făcut declarții incendiare despre relația dintre ei și despre faptul că există o chimie incredibilă între ea și Ștefan Bănică.

Lavinia a făcut referire și la un eventual copil, pe care și-ar dori să-l aibă cu soțul ei.

„Echilibrul este cel mai important lucru in viata. Toate vin atunci cand trebuie sa vina si daca trebuie sa vina. Am o meserie care imi place foarte tare, am o familie frumoasa, am prieteni minunati in jurul meu si sunt sanatoasa. Niciodata nu mi-am proiectat nimic si nu mi-am facut planuri in niciun sens.

Orice femeie la un moment dat isi doreste un copil, dar eu am spus-o clar, treaba asta vine cand e momentul. Cu siguranta ca e binevenit, daca Dumnezeu vrea, copilul va veni in viata noastra. Noi suntem la fel de fericiti ca inainte de a face acest pas. Cred ca e o chimie intre noi doi, o compatibiitate.

Fiecare om in viata intalneste un om important de la care are multe lucruri de invatat, cu care se intampla sa faca o familie. Mi-a placut mereu sa stau langa oameni de la care am ce invata. Exista o chimie foarte frumoasa intre mine si copii. De altfel, am si deschis o scoala de dezvoltare artistica pentru copii. Nu pot sa imi dau seama de unde vine, dar vine natural.

Relatia cu copiii lui Stefan este extraordinara. S-a intamplat sa ma placa, sunt norocoasa si ne simtim foarte bine impreuna", a declarat Lavinia Pârva.

