„Singurul partid care a putut face OPOZIŢIE democratică la PSD a fost PDL-ul. Să susţii abuzurile în justitie este SINUCIDERE politică”

Este opinia preotului Chris Terhes în legătură cu tot ceea ce se întâmplă astăzi în PNL, atacându-l totodată pe liderul partidului spunând că singurul vinovat este „Sică Mandolină şi camarila lui”





Chris Terhes: "V-am spus de cateva luni ca Sica Mandolina e praf si a distrus PNL-ul, in interiorul partidului fiind o tensiune de nedescris. Problemele nu sunt cauzate de cei din fostul PDL, ci de catre mandolinar si altii din camarila lui, care vor sa-si impuna oamenii in conducerea partidului si pe lista de europarlamentare, in timp ce de la primari cer numai voturi.

Singurul partid care a putut face opozitie democratica la PSD a fost PDL-ul. Cand spun democratica ma refer la voturi.

"De cand a venit Iohannis, insa, si a avut loc fuzinea PNL cu PDL, "noul" PNL a facut opozitie la PSD prin servicii si parchete, ceea ce a condus la doua esecuri in alegeri pentru PNL", scrie preotul Terhes pe contul de socializare.

Am scris ca sunt in Romania in perioada aceasta. M-am intalnit si am vorbit cu foarte multe persoane, de la oameni simpli la altii in conducere. Marea majoritate a ardelenilor simpli cu care am vorbit au ajuns sa deteste PNL-ul si pe Iohannis.

Fiecare are motive diferite, insa mizeriile din justitie si jocul lui Mandolina si Iohannis pe ce e in justitie, ii dispera pe foarte multi.

Cand peste 80% dintre romani vor raspunderea magistratilor, cand increderea in justitie e in cadere libera, sa sustii in continuare abuzurile in justitie este sinucidere politica. In conditiile actuale va fi mare lucru daca Iohannis va mai candida", conchide preşedintele Coaliţiei românilor din SUA.

Pagina 1 din 1