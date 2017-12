Paris Hilton a postat acum câteva ore pe contul personal de socializare, o ipostază cu superba casă construită special pentru căţelul ei din rasa pomeraniană.





Puiul a costat, spunea ea într-o emisiune tv, 13.000 de dolari. Mai mult, moştenitoarea lanţului hotelier Hilton a angajat o dădacă profesionistă care să-l răsfeţe non-stop pe căţelul ei alb şi pufos.

În fotografia postată de Paris Hilton arată cum îşi ia rămas bun de la răsfăţatul căţel înainte de a pleca la ski: "Kissing my babies good by! Next stop Aspen", a scris diva pe Facebook.