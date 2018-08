Părinții se bat în tribune, copiii joacă pe teren

Fotbalul juvenil se confruntă cu multe probleme, care se răsfrâng asupra dezvoltării jucătorilor. Bătăile între susținători, gafele incredibile la turnee și micile atenții la antrenori fac parte din realitatea jocului din România.





Cotidianul Evenimentul zilei demarează o campanie care prezintă problemele care erodează sportul românesc. Regresul gimnasticii, fotbalului, handbalului masculin și al atletismului este o realitate și are la bază organizarea defectuoasă, lipsa banilor sau dezinteresul și nepriceperea factorilor de decizie. Pentru reclamarea diverselor probleme puteți folosi adresa officeredactie@evz.ro.

20 de ani fără un Mondial

Demarăm campania arătând câteva probleme care se întâlnesc la tot pasul în fotbalul juvenil. România nu s-a mai calificat la un Mondial din 1998, „tricolorii” nu mai prezintă interes - cu mici excepții - în fotbalul mare, iar Federația este condusă de oameni care nu se pricep la fenomen. Fotbalul a rămas un sport relativ ieftin de practicat, dar copiii din ziua de azi nu mai simt plăcerea jocului pe maidan. Acum, mingea se învârte pe terenul școlii, în timpul orelor de sport sau în cadrul cluburilor, multe dintre ele particulare. Părintele unui copil în vârstă de 10 ani, care evoluează la grupele de juniori ale celor de la Concordia Chiajna 2008, speră să-și vadă fiul fotbalist profesionist.

Bătaie între părinți la un meci de juniori

„Îi place jocul și l-am dus să evolueze în cadru organizat pe la 6 ani. El va decide. Acum e devreme să ne gândim foarte serios, trebuie să se țină de școală. Dacă lucrurile vor evolua în direcția fotbalului, va fi foarte bine. Acum facem doar ca să ne simțim bine”. La Concordia, puștiul de 10 ani face patru antrenamente, în timpul vacanței, de luni până joi, iar în timpul școlii se pregătește de trei ori. În weekend-uri, copiii intră în diferite competiții.

„Săptămâna trecută am fost la Brașov Cup. Clubul ne-a asigurat transportul, noi am plătit cazare, 400 de lei pentru 3 nopți. Au fost probleme de organizare. Mai întâi pe siteul competiției a apărut un rezultat inversat. 0-3 în loc de 3-0. Apoi, echipa noastră, Concordia, a pierdut un meci cu 0-3, deși adversara nu se prezentase la meci. Am pierdut și noi, și ei. Meciul fusese programat la 17.20, apoi a fost mutat la 19.00”. Meciurile de juniori nasc mari tensiuni, de multe ori, pentru că în tribune sunt prezenți părinții. La turneul de la Brașov, câțiva dintre spectaori s-au luat la bătaie, la meciul dintre FCSB și CSA Steaua. Interlocutorul EvZ spune că prin lumea mică a fotbalului circulă tot felul de zvonuri. „Se aude că la FCSB trebuie să dai 500 de lei pentru ca antrenorul să-ți bage copilul.”

