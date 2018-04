Paradoxul societăţii româneşti: NE ERODĂM SCARA VALORILOR. Mesajul unui lector pentru guvernanţii ţării

Un profesor al organizației „Misiunea A.C.C.E.S. „Oltenia”, o organzație care se ocupă cu formarea profesională a adulților nevaforizați a spune povestea unui medic român care și-a publicat fluturașul de salariu după măriri și a fost practic crucificată.





Drept urmare, Theodor Augustin a făcut același lucru denunțând modul barbar în care România își crucifică valorile. „O colegă, medic, a dat naştere la o serie de comentarii in media şi pe facebook după ce a ales să facă public fluturaşul de salariu. Am ales să fac şi eu acelaşi lucru din următoarele motive:

1- Am absolvit în urmă cu peste 35 de ani un institut de învăţământ superior ca şi doamna doctor (poate cu mult înaintea domniei sale); pe parcurs am dobândit încă două specializări la nivel superior pentru care am mai susţinut câteva zeci de examene şi care mi-au mai mâncat ani buni din viaţă pe băncile altor aule universitare; 2- Am dobândit de-a lungul carierei ultimul grad didactic (I); 3- Vechimea în muncă numai la catedră este penultima dintre treptele de salarizare.

Constat că doamna doctor pleacă acasă cu echivalentul a trei salarii de-ale mele, intelectual ca şi mine în alte timpuri când scara valorilor era una reală şi echilibrată. Să mai spun că asistenta doamnei doctor, pregătită, poate, de mine cănd era eleva mea la şcoala postliceală de asistente în urmă cu 5-10 ani pleacă şi ea cu un salariu care Îl depăşeşte binişor pe al meu sau al altor colegi de-ai mei? NU!

Nu vreau să-mi fac nervi care să grăbească momentul când aş putea fi nevoit să ajung la doamna doctor şi doamna asitent ca pacient căci nu ştiu dacă mi-aş putea reprima indignarea în faţa lor. Se spune mereu (deh, prostia şi mediocritatea sunt astăzi într-o continuă defilare) doamna doctor salvează vieţi; dar oare inginerul, arhitectul, constructorul, etc. nu calculează zilnic mii de coeficienţi de siguranţă pentru ca doamna doctor împreună cu asistenta sa şi apărată zilnic de domnul poliţist care apără legea şi veghează la protecţia cetăţeanului, să nu se răstoarne cu maşina pe care nu şi-o poate permite profesorul, să nu se dărâme vila în care nu poate sta arhitectul? ...Zic şi eu aşa ca prostul, mă gândesc şi eu aşa ca un profesor de sunt...”, a scris el.

Pagina 1 din 1