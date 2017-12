Paradisul lui Radu Mazăre din Madagascar

Radu Mazăre a anunţat, în 2012, că a concesionat, pentru 99 de ani, un teren de 1,8 hectare în Madagascar, pe care intenţiona să construiască bungalow-uri şi un restaurant, În valoare de 300.000 de euro





Până în 2008, principala destinaţie de vacanţă a lui Radu Mazăre era Brazilia, unde putea practica unul din sporturile sale preferate - kitesurfing. De altfel, în campania electorală din anul 2008 Mazăre a fost acuzat de contracandidaţii săi că petrece prea mult timp în Brazilia şi că nu ar mai fi interesat de treburile oraşului, iar cu o săptămână înainte de alegeri a apărut pe internet un filmuleţ care prezenta mai multe proprietăţi ale edilului din această ţară, dar şi diverse afaceri, între care o firmă de taximetrie, inventariază Mediafax, afacerile exoticului fost primar al Constanţei. Radu Mazăre a negat aceste lucruri, spunând că nu are nici afaceri, nici proprietăţi în Brazilia şi că atunci când îşi va cumpăra ceva în străinătate va anunţa.

La început a fost Brazilia

Treptat, Brazilia nu a mai fost principalul loc de petrecere a vacanţelor, pe harta destinaţiilor lui Radu Mazăre apărând Venezuela, Honduras, Papua Noua Guinee şi Madagascar. Ultima dintre acestea pare să-l fi cucerit în mod special pe primarul Constanţei, care a fost atât de încântat de cele întâlnite înprima sa vizită din 2011 încât a petrecut Paştele din 2012 tot acolo, împreună cu mama sa. “Oamenii erau foarte drăguţi, nu erau agresivi, violenţi ca în Africa de Sud, Mozambic. (…) Am avut sentimentul că eram un colonist din anii '30, dacă aţi văzut în filme, unde populaţia băştinaşă nu era încă revoltată şi nu era înrăită. Am avut sentimentul unui colonist acolo. Oamenii erau agreabili, doreau să câştige nişte bani de la tine, erau serviabili”, spunea, în 2011, Radu Mazăre.

Prieten bun cu şeful de trib şi vraciul

Ulterior, el a anunţat că a cumpărat un teren în Madagascar pentru a construi bungalowuri şi un restaurant. “M-am întâlnit cu primarul de acolo, care este primar al unei comune de 5.000 de locuitori. Acolo sunt un mare investitor, chiar dacă fac şapte bungalow-uri şi un restaurant, cu şeful de trib, le-am dus cadouri, am făcut o ceremonie cu un vraci. De ce râdeţi, aici când începem construcţia unui ansamblu nu se sfinţeşte? Iar în Africa sunt şi creştini, dar au şi tradiţia veche şi cred că dacă nu e oficiată această sfinţire şi în tradiţia veche, să vorbească cu strămoşii care sunt adevăraţii deţinători ai pământurilor de acolo, nu merge bine şi atunci am avut o ceremonie şi cu un vrăjitor”, spunea atunci Radu Mazăre. Terenul pe care fostul edil dorea să construiască bungalow-uri şi un restaurant are o suprafaţă de 1,8 hectare şi a fost concesionat pe o perioadă de 99 de ani, fiind trecut şi în declaraţia de avere a edilului.

Concesiune pe 99 de ani