PANICĂ. MONICA TATOIU, la un pas să fie bătută în avion!!! „A fost la o secundă să-mi spargă proteza” Declarații NĂUCITOARE

Efervescenta Monica Tatoiu a vorbit, miercuri seară, la o emisiune mondenă, despre ultimul scandal în care a fost implicată, cu un pasager dintr-un avion, care călătorea de la Florenţa. Ea a povestit că bărbatul a fost pe punctul de a o lovi, iar faptul că nimeni din avion nu a intervenit să îi ia apărarea a fost un mare șoc.





"Ne urcăm în avion la Florenţa. Era ultimul avion, low cost. Şi era o femeie pilot şi era un pasager care s-a dus la toaletă în spatele uşii pilotului. A făcut scandal că nu erau şerveţele şi când să decolăm, el aruncă cu pahare că vrea cafea, atunci când s-au aprins luminiţele de aterizare. Atunci când am văzut... Nimeni nu s-a implicat şi m-am întors şi i-am spus să îşi scoată mâinile din buzunar. I-am spus calm: tinere, să nu mai vorbeşti aşa! L-am făcut din vorbe, dar a fost la o secundă să-mi spargă proteza. Aşa o naţie de laşi nu am văzut, putea să se apuce să lovească ... Nimeni nu i-a spus să stea la loc. Eu când am ieşit, pe aeroport, le-am spus să verifice să nu fie vreun terorist." a relatat Monica Tatoiu, retrăind momentele de panică și groază.

