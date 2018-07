Pacienți atacați de purici într-un mare spital

Pacienții Spitalului Județean Arad se plâng că au fost pișcați de purici cât au stat internați. Se pare că aceasta nu e prima dată când arădenii se confruntă cu o astfel de problemă jenantă.





Un pacient care s-a externat zilele trecute, dar și de alți doi care încă primesc îngrijiri pe Secția Clinică Ortopedie – Traumatologie, au relatat reporterilor aradon.ro că paturile din saloane s-au umplut de purici. „M-am trezit cu umflături roșii, dar am crezut inițial că e vorba de țânțari. Până când am prins puricele la mine pe picior. M-am uitat mai atent în pat și am mai găsit unul. O doamnă din alt salon mi-a spus că are aceeași problemă. I-am cerut soției să îmi cumpere ceva de la farmacie să mă dau pe piele, să mă protejez”, a povestit, pentru sursa citată, unul dintre pacienți.

Alții au relatat că atunci când s-au plâmns personalului medical, oamenii nu au avut replici. Una din teorii e că puricii au fost aduși, pe haine, de rudele de la țară ale unor pacienți, iar apoi insectele s-au înmulțit.

Au aflat despre problemă din presă.”Niciun pacient nu a sesizat până în acest moment că ar exista purici. Toate dezinsecțiile s-au făcut la timp”, a declarat Simina Roz, purtătorul de cuvânt al spitalului. În acest context, miercuri, a avut loc o nouă dezinsecție.

