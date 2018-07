UMILINȚĂ de nedescris la un spital din România! Cum a fost tratată o pacientă care a ajuns la Urgențe: „Ești tânără, nu mori!”

O femeie din Brăila lansează acuzații grave la adresa angajaților de la unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean, susținând că o asistentă a refuzat să-i facă o fișă de consultații.





„Ești tânără, nu mori”, a fost replica uneia dintre asistente.

Femeia susține că a așteptat timp de trei ore pe holurile spitalului, cu toate că alături de ea mai era doar un pacient.

Tânăra a mărturisit că la un moment dat, sătulă de așteptat, a plecat, deși se teme că are o afecțiune la inimă.

Femeia a făcut publică povestea sa pe Facebook, însă la scurt timp a primit amenințări din partea unei asistente care a spus căo va da în judecată.

După ce cazul a apărut în presa locală, mai mulți cetățeni din Brăila au relatat că și ei au pățit același lucru.

„Duminica trecută, am venit la urgențe, deoarece mă simțeam foarte foarte foarte rău. Într-adevăr extenuată din cauza surmenajului acumulat deoarece a doua zi urma să susțin prima probă la bacalaureat, m-am dus la primiri urgențe și am explicat simptomele pe care le aveam: palpitații, mâna stângă, amorțită de mai bine de cinci ore, pe care o simțeam precum ar fi paralizată, gura o aveam încleștată, dureri groaznice de cap. Aceste doamne din poză m-au sfătuit să nu îmi fac fișă deoarece voi avea de așteptat 2-3 ore pe hol și mai bine aș pleca acasă că sunt tânără, nu mor! Chiar dacă mi-au spus “Esti tânără, nu mori!”, am așteptat în speranța că îmi vor face ceva, am insistat să îmi facă foaie deoarece mă simțeam foarte rău! După îndelungi insistențe mi-au făcut foaie. Deși nu era decât un singur pacient la UPU, am așteptat aproape trei ore să fiu prezentată unui medic. Ținând cont că holul era gol și un singur pacient era sub observația medicilor, l-am oprit pe un domn doctor și l-am întrebat ce este de făcut. Mi-a spus să am răbdare să-mi vină rândul și a plecat. După peste trei ore petrecute fără ca nimeni să mă bage în seamă, am părăsit spitalul. Domnii doctori și asistente erau ocupați pe Facebook sau să iasă în curte la cafele, țigări și barfe… Trist…” , a spus pacienta, potrivit Infobrăila.ro.

Pagina 1 din 1