OZN-ul de la Botoşani n-a avut CĂUTARE printre SPECIALIŞTI: Este ciudat ca cei care ar trebui să explice fenomenul nu o fac

Marian Luchian: "Filmarea nu a fost făcută la începutul apariției ci mai tarziu. Obiectul marindu-se dădea impresia ca se apropie puternic. Nu este ceva ce ai mai vazut vreodata pe cer. La început era ca o minge mare de foc. Faptul că ceea ce am vazut este confirmat de atatea alte imagini postate inseamna că nu am vazut "stele verzi".Este ciudat ca cei care ar trebui să explice fenomenul nu o fac". a scris primarul localităţii, Marian Luchian.

"Obiectul luminos de pe cer surprins in dimineata celei de a doua zi de Crăciun la 05: 35. A fost infiorator. Sotia a fugit imediat in casa. Am surprins totul de la început. Imi pare rau ca nu am facut poze mai repede".