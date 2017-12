Ozana Barabancea arată DEMENȚIAL la final de an! Cât e mult a SLĂBIT vedeta Antena 1 - Galerie Foto

Ozana Barabancea se mândrește de fiecare dată când are ocazia cu noua siluetă, după ce a slăbit într-un singur an peste 40 de Kilograme. Vedeta Antena 1 se fotografiază aproape zilnic și le arată fanilor progresul de care are parte.





După ce s-a luptat ani la rând cu diete și tratamente nechirugicale, Ozana s-a hotărât să își micșoreze stomacul, iar rezultatele au apărut imediat. Dacă în decembrie 2016, Ozana cântărea peste 100 de kilograme, şi se străduia să-şi mascheze trupul cu haine largi, iată că acum interpreta, a cărei greutate a scăzut la 70 de kilograme, iar fanii sunt încântați.

Vedeta este încurajată să mai slăbească şi de fanii ei, care îi postează mesaje laudative, în dreptul fiecărei fotografii de pe Facebook. Artista a mărturisit ca ține un regim alimentar foarte strict și o simplă abatere, îi poate face mult rău.

„De vreo trei ori mi s-a făcut rău, pentru că nu am fost cuminte și sunt obligată să am trei mese pe zi, fără ciuguleli, la un interval de cinci ore între mese. Nu există gustări, există multă apă și eventual, lichide fără zahăr. Mănânc cam 100 de grame pe masă, mănânc și mestec mult. Acum am venit de la doamna doctor nutriționist. Am mâncat ceapă, vinete cu maioneză și mi s-a făcut rău. Iar acum am mâncat murături. Am sărit peste masă și am mâncat la ora 03.00.”

Ozana Barabancea a mărturisit că nu s-a mai simțit niciodată atât de rău, din cauza unei simple abateri alimentare: „Am avut arsuri, dureri, mi s-au răcit mâinile și picioarele. M-am panicat, că așa de rău nu-mi fusese până atunci. Am scos răul din mine și am adormit într-o rână, că nu puteam sta întinsă. În primul an trebuie să fiu atentă, apoi se formează un reflex. Nu mai am starea de foame, poftele degeaba le am că-mi impun mental”, spune Ozana conform Click.