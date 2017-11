“Ovidius in Love”, în regia lui Alexander Hausvater, la Constanța. Intrarea la spectacole este liberă

Teatrul de Stat Constanța oferă, la sfârșitul lunii noiembrie și în luna decembrie, cea mai nouă premieră: „Ovidius in Love. Jurnalul unui exilat îndrăgostit”, o dramatizare după un roman al lui Marin Mincu, în regia lui Alexander Hausvater. Piesa de teatru, la care intrarea va fi gratuită, încheie astfel seria proiectelor culturale din anul Ovidius, când s-au împlinit două milenii de la moartea poetului exilat la Tomis.





Premiera “Ovidius in Love. Jurnalul unui exilat îndrăgostit” are loc în 30 noiembrie pe scena Teatrului de stat din Constanța. Actorii, îndrumați de Alexander Hausvater, repetă de zor. Potrivit organizatorilor, Marin Mincu, după al cărui roman a fost pusă în scenă piesa, îl înfăţişează aici pe poetul Ovidiu, exilat la Tomis. Romanul este o ficţiune impresionantă, o viaţă posibilă a poetului, din care nu lipsesc conflictele interioare, drama exilului şi, nu în ultimul rând, relaţia cu o femeie, Aia, preoteasă a zeului Zamolxis, care îi oferă poetului o cale spre regăsirea de sine.

„Acest Ovidiu este imaginat ca un exemplu al capacităților umane de a se schimba, de a evolua, de a se transforma dintr-un om rafinat, aristocrat, care a scris despre dragoste fără să o cunoască, care a scris despre viață fără să o cunoască, și vine într-o lume numită Tomis, în care întâlnește o sălbatică absolut superbă care îl transformă în poetul geților. Noi venim și spunem: Ovidiu este poetul nostru, nu Eminescu. Ovidiu este acel suflet care, transformându-se pe sine, își transformă opera lui”, a spus Alexander Hausvater, într-o conferință de presă.

„Ovidius in Love. Jurnalul unui exilat îndrăgostit” are programate șapte spectacole la Teatrul de Stat Constanța, în zilele de 30 noiembrie, 1, 2, 7, 8, 16 şi 17 decembrie. Intrarea este liberă. Cei care doresc să vadă spectacolul pot obține, de la casieria teatrului, invitații cu loc.„Ovidius in Love. Jurnalul unui exilat îndrăgostit,” a obţinut cel mai mare punctaj în concursul organizat de Primăria Constanţa pentru finanţarea proiectelor culturale cu tematica Bimilenar Ovidius.

Loading...