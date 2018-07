Oreste a primit ÎNCĂ O VESTE-BOMBĂ! Duşmanii lui au încasat o LOVITURĂ GREA. Numai la o astfel de ştire nu se aşteptau…

Iată că după scandalul în care a fost implicat în ultima vreme, Oreste are motive de fericire. Sabina, fiica acestuia în vârstă de 23 de ani, este însărcinată în șase luni și jumătate, iar majoritatea apropiaților ei au aflat recent de această veste. Până la acest moment, totul a fost ținut secret.





Astfel, fostul prezentator va deveni bunic la doar 43 de ani. Sabina, care s-a măritat anul trecut cu iubitul ei, Adi, un tânăr din Tulcea, se află acum într-o vacanță în Vama Veche, acolo unde Oreste deține o terasă, chiar pe plajă, informează Cancan.ro.

Sabina s-a pozat, etalându-și burtica, și a comentat: „Momente ce vor ramane în aminitire…26 de săptămâni”. Amicii ei s-au bucurat să afle că Sabina este gravidă și i-au transmis mesaje de felicitare.

„Felicităăări! Cea mai frumoasă viitoare mamică! Vin dj la botez… Felicitări, Sabina. Să fie într-un ceas bun. Multă sănătate şi fericire”, i-au transmis apropiații.

Oreste a fost chemat la DIICOT ca martor într-un dosar de trafic de droguri şi consum de droguri, însă el a declarat că nu ştie absolut nimic spunând că este: O făcătură. Oreste a declarat că este "victima unei metode de compromitere" în dosarul în care sunt audiate și vedete din lumea modei, printre care şi designerul Răzvan Ciobanu şi Raluca Bădulescu.

„Este o făcătură. Eu nu știu ce se află în dosar. Eu am citit pe un site. M-a sunat un domn care nu s-a prezentat și mi-a spus că am fost chemat la DIICOT. Nu știu la ce să referă. Eu am mai trăit odată pe propria piele această metodă de compromitere și e o vrăjeală”. a spus Oreste.

Jurnalistul Oreste Teodorescu a fost audiat luni dimineaţa, timp de o oră, la DIICOT Ploieşti. Acesta a afirmat că nu are nicio legătură cu dosarul de trafic de droguri în care a fost audiat ca martor şi a anunţat că va da în judecată publicaţiile şi jurnaliştii care au scris că s-a drogat.

„Nu am nicio legătură cu persoanele implicate în acest caz. Procurorul DIICOT şi ofiţerul de la poliţia judiciară mi-au confirmat că nu au trimis nicio informaţie din acest dosar în spaţiul pbulc. Mă interesează de ce voi, colegii mei de breaslă, aţi colportat informaţii menite să îmi lezeze imaginea. Voi da în judecată pe absolut toţi cei care mi-au lezat imaginea publică”, a declarat Oreste. Acesta a precizat că nu a consumat, nu consumă, nu cumpărp şi nu trafichează droguri. „Participarea mea la acest caz a luat sfârşit odată cu audierea de azi”, a declarat acesta.

Jurnalistul a făcut legătura între mai multe incidente din ultimul timp, printre care şi cel în care a fost victimă soţia lui Rareş Bogdan, susţinând că nu credere în coincidenţe.

