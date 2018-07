ORESTE a vorbit despre REVOCAREA Laurei KOVESI. A înțeles ce făcut IOHANNIS de fapt

Oreste Teodorescu, prezentatorul TV, a vorbit despre subiectul momentului, și anume revocarea Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA.





„Domnule presedinte, in sfarsit , deși ma doare, am inteles!

Ma gandeam, domnule presedinte, atunci cand i-ati mai dat o sansa PSD si ati desemnat-o pe Viorica Dancila prim ministru, daca nu cumva vi s-a facut frica. Stiti, sigur va aduceti aminte de vocea societatii civile care va cerea sa nu numiti un premier propus de Liviu Dragnea, pentru ca el este penal. „Despre aceste chestiuni am vorbit chiar la desemnare și am spus atunci - poate unii au crezut că o spun de complezență - am cântărit toate argumentele și am ajuns la concluzia că asta e varianta pe care trebuie să o accept”, ati raspuns atunci. Si nu am inteles. În discursul rostit în fața şefilor misiunilor diplomatice acreditaţi la Bucureşti, ati spus că România are o societate matură și activă, dar care are nevoie de un stat pe măsură. Si tot n-am inteles.

A venit apoi o propunere din partea ministrului Justitiei, de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pe care ati demontat-o intr-o declaratie de presa. Si ati spus atunci ca argumentele ministrului Tudorel Toader nu v-au convins. “Evaluarile sistematice realizate atat de institutiile interne abilitate legal, cat si de cele de la nivel european ori international apreciaza permanent pozitiv activitatea si managementul DNA, acoperind o perioada de timp mult mai indelungata decat cea care face obiectul raportului privind activitatea manageriala de la DNA”. Si iar n-am inteles… Cum? Nu este evident ca alde Portocala de la Prahova a fost creat de doamna Kovesi? Nu este evident ca inregistrarile in care doamna procuror-sef se ratoia la procurori si cerea decapari si capete grase sunt reale? Cum adica nu o revocati?

Mai apoi, a venit o decizie a CCR in care vi se cerea negru pe alb sa o revocati pe doamna Kovesi, indiferent daca ati fost sau nu convins de argumentele ministrului Toader. Si ati spus ca veti citi cu atentie… Si au trecut zilele, si Liviu Dragnea cu ai lui au macelarit Codul Penal, au amenintat cu suspendarea, iar dumneavoastra tot citeati… Iar n-am inteles. Astazi, 9 iulie, ati semnat revocarea doamnei Kovesi, iar de data asta am inteles.

Cu Partidul Social Democrat nu te poti lupta cu armele lor, abuzand de prerogativele prezidentiale sau depasindu-le. A facut asta Traian Basescu si Romania a pierdut pe mai multe paliere. PSD a organizat doua suspendari care au costat enorm, aruncand Romania in haos politic si economic. Platim si astazi pretul acelor suspendari. Acest lucru s-a intamplat pentru ca Traian Basescu crease un sistem de autoprotectie format din ofiteri, procurori, judecatori, jurnalisti, o masinarie care actiona ca un uragan atunci cand era activata, dar Romania a avut de pierdut pe termen lung. Chiar daca lupta impotriva coruptiei televizata de dimineata pana seara era aplaudata de cancelariile straine, monstrul anticoruptie s-a dereglat treptat. Si au aparut abuzurile. Refuzul de a respecta Constitutia, si in cazul Dancila, si in cazul revocarii Laurei Codruta Kovesi, ar fi redesenat scenariile suspendarilor din 2007 si 2012.

