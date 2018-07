Oreste lansează o ipoteză EXPLOZIVĂ. Cine se află în spatele dosarului „Cocaină pentru VIP-uri”

Prezentatorul Oreste Teodorescu, care a fost audiat luni la DIICOT în scandalul „Cocaină pentru vip-uri”, a vorbit pe larg, la B1TV, despre concluziile pe care le are după discuțiile cu procurorii și audierea sa.





Oreste dezvăluie modul în care numele său a ajuns să fie prezent pe lista din dosar și crede că acest caz face parte dintr-o operațiune mai amplă a unor forțe oculte care doresc denigrarea tuturor persoanelor care critică PSD-ul.

„Sunt VIP, alături de alți maneliști. Este o companie mai amplă de denigrare și defăimare a celor care n-au vrut să se lase cumpărați de PSD. Este o încercare de intimidare într-un caz mai amplu, care îl implică și pe Rareș Bogdan, deschiderea unui dosar a unui jurnalist de investigații care are o vechime de 28 de ani. Procurorul DIICOT mi-a și spus ieri că dacă eram așa cum a prezentat presa, eram ridicat cu mascații. Este o listă întreagă de oameni inteligenți care amendează zi de zi abuzurile „ciumei roșii” și sunt văzuți ca fiind trădători de neam și țară.

În acest dosar nu a apărut numele meu până unul dintre acuzați a trecut, deodată, numele meu pe o listă, dar acest lucru mi-a făcut un bine”, a declarat Oreste.

În momentul în care scandalul a izbucnit în presă, Oreste a lăsat de înțeles că trecutul său nu este unul imaculat. „Eu sunt un golan, am trecut prin foarte multe lucruri și bune și rele și tocmai lucrurile rele prin care am trecut mi-au îndreptat pașii către Dumnezeu. Să înțeleagă toată lumea că eu nu sunt o ușă de biserică, nu sunt un pudibond. Sunt un băiat, mai târziu am devenit bărbat, am cunoscut toate sinusoidalele vieții, dar astea se întâmplau în tinerețe, eu nu mai sunt tânăr, am 44 de ani. Nu vreau la vârsta mea să văd rinoceri roz pe pereți, nici să călăresc în mare viteză unicornul”, a mai povestit Oreste la Realitatea tv, dar fără a da detalii.

