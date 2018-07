Oreste, EXPLOZIV: „NU SUNT o UȘĂ de BISERICĂ!” Declarații INCREDIBILE despre „RINOCERI ROZ”

Celebrul prezentator Oreste Teodorescu, care a fost audiat luni la DIICOT în scandalul „Cocaină pentru vip-uri”, a vorbit despre faptul că a fost un „golan care a trecut prin multe lucruri rele”.





„Poate dacă ar fi scris asta cu 20 de ani în urmă, poate că ar fi avut un sâmbure de adevăr, că eu nu sunt un ipocrit”, a declarat luni seară la Realitatea Tv Oreste Teodorescu, prezentat în presă ca fiind implicat în scandalul Cocaină pentru VIP-uri, anchetat în prezent de DIICOT, scrie Flux24.

Oreste a recunoscut indirect că ar fi avut în trecut legături cu acuzațiile vehiculate acum în spațiul public,

„Eu sunt un golan, am trecut prin foarte multe lucruri și bune și rele și tocmai lucrurile rele prin care am trecut mi-au îndreptat pașii către Dumnezeu. Să înțeleagă toată lumea că eu nu sunt o ușă de biserică, nu sunt un pudibond. Sunt un băiat, mai târziu am devenit bărbat, am cunoscut toate sinusoidalele vieții, dar astea se întâmplau în tinerețe, eu nu mai sunt tânăr, am 44 de ani. Nu vreau la vârsta mea să văd rinoceri roz pe pereți, nici să călăresc în mare viteză unicornul”, a mai povestit Oreste la Realitatea tv, dar fără a da detalii.

Oreste Teodorescu a ajuns, luni, la sediul DIICOT Ploieşti, unde a fost audiat în dosarul drogurilor pentru vedete, în care două persoane au fost arestate şi una este în arest la domiciliu. El a declarat, la ieşirea de la DIICOT, că nu are nicio legătură cu persoanele implicate în dosarul drogurilor pentru vedete şi s-a arătat revoltat că numele lui a fost implicat, spunând că „şarada” s-a încheiat.

