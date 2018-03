Orban şi mesajul după achitare: „Mi s-a făcut dreptate. Dacă şi alţi lideri politici s-ar fi comportat ca mine, România era departe”

Vestea achitării lui Orban, în opinia jurnalistului Dan Andronic: „A fost un moment în care mi-a dovedit că este Om!”

Mesajul lui Ludovic Orban a subliniat nevoia unui comportament „normal”, lipsit de atacuri la adresa justiției, într-o astfel de situație. În acest timp, politicianul a ales să își apere cazul în fața instanței, știind despre el că era nevinovat.

„Ultimii ani au reprezentat o grea încercare pentru familia și prietenii mei, dar și pentru colegii de partid. În toată aceasta perioadă nu am făcut decât să-mi susțin în fața procurorilor, în fața instanței de fond și de apel, nevinovăția. Că nu am făcut nimic care să mă facă pasibil de a fi considerat vinovat de încălcarea legii.

LUDOVIC ORBAN A FOST ACHITAT. Breaking news!

Din momentul începerii urmăririi penale, m-am retras din toate funcțiile de conducere din partid, candidatura la PMB și de la alegerile parlamentare. Așa mi s-a părut normal pentru orice democrație în care există domnia legii. Am făcut asta pentru a fi judecat ca orice om normal. Nu am atacat DNA, nu am atacat sistemul de Justiție, nu m-ați văzut cu bodyguarzi la ÎCCJ, nu am generat proteste și nici campanii de presă împotriva puterii judecătorești și a parchetelor. Pot spune azi că mi s-a făcut dreptate. Încrederea mea în sistemul de justiție din România mi s-a făcut dreptate. Puterea judecătorească și sistemul de justiție din România au capacitatea de a face dreptate oricărui cetățean.

JIGNIRI fără precedent la adresa lui Ludovic Orban. Un CUNOSCUT DEPUTAT PSD a RĂBUFNIT

După doi ani de încercare grea, am ieșit întărit. Sunt și mai determinat să construiesc PNL ca o alternativă de care are nevoie România.

Orice om cinstit din țara asta are puterea să facă o comparație între mine, între noi și celelalte partide politice.