Cum vede Orban guvernarea PSD în 2017

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi seara, că anul 2017 din punct de vedere politic este un dezastru pentru PSD, care a scăzut în sondaje între 12-13 procente în primul an de guvernare, cu creştere economică de aproape 7%, în timp ce PNL este partidul care a crescut cel mai mult - între 8 şi 10 procente, după un congres care a urmat unei prăbuşiri electorale de până la 20%, potrivit Agerpres.





„Din punct de vedere politic, anul 2017 este un dezastru pentru PSD: s-a prăbuşit 12-13 procente într-un an de creştere economică de aproape 7%. Cum au reuşit performanţa asta?...Gândiţi-vă că există un comportament electoral pe cei patru ani de guvernare care este destul de tipic: în primul an de guvernare puţine partide de guvernământ scad, pentru că de regulă lumea încă are răbdare şi aşteaptă de la ei să facă lucruri bune pentru oameni. Să te prăbuşeşti 12 procente în primul an de guvernare este o catastrofă pentru PSD, iar dacă vor continua pe linia asta vor coborî sub 30%, ceea ce va reprezenta cel mai slab scor al PSD, dacă nu cumva vor coborî şi mai jos. (...) Din punct de vedere politic, PNL, după un congres care a urmat unei prăbuşiri electorale până la 20%, şi-a revenit şi este practic partidul care a crescut cel mai mult. A crescut între 8 şi 10 procente în funcţie de institutul de sondare pe care te bizui", a afirmat Orban, într-o emisiune TV.

Potrivit lui Orban, PSD va continua să piardă din electorat, întrucât, în perioada următoare, în sectorul privat salariile nu numai că nu cresc, dar vor exista multe salarii care vor scădea. La fel și în sectorul public unde promisiunile făcute în campania electorală nu sunt onorate, iar pensionarii nu se vor bucura de pensii mărite.

„Când vor vedea oamenii fluturaşul în februarie, sau când îl primesc, şi vor vedea că nu li s-a mărit salariul cu 25%, că ei încă speră şi poate nu ne cred pe noi, cei care suntem în opoziţie, că le spunem adevărul, când o să vadă pensionarul că deşi a crescut preţul la toate alimentele de bază, la combustibil, factura la energie electrică, preţul la gaz de la 1 ianuarie, nu va creşte pensia cu niciun leu.... Ştiţi ce pensii cresc? Cresc pensiile mari ca urmare a reducerii impozitului pe venit de la 16% la 10%. Adică partidul care vrea să facă egalitate de venituri, care îi apără în discursul lor pervers pe oamenii care sunt în situaţii dificile, sub pragul sărăciei, de fapt măreşte decalajul între pensionarii cu pensii sub 2.000 lei care nu sunt impozitaţi şi pensionarii care au pensii babane, cărora le cresc pensiile. De fapt, le cresc pensiile ca urmare a scăderii impozitului pe venit", a subliniat preşedintele PNL.