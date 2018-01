SCANDAL la Oradea. Tânără BĂTUTĂ pentru că a REFUZAT AVANSURILE unor bărbați, într-un club

O tânără din Oradea a fost bătută crunt după ce a refuzat avansurile unor bărbați, într-un club. Bodyguarzii localului sunt acuzați că nu au intervenit.





Orădeanca de 25 de ani a ajuns la spital cu un ochi învineţit şi faţa tumefiată, după ce a fost bătută în faţa unui club din pasajul Vulturul Negru, de doi bărbaţi care au încercat să le acosteze, potrivit ebihoreanul.ro. Scandalul s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri, în localul numit Green Pub, în jurul orei 3 dimineaţa

Cei doi au încercat să o acosteze pe victimă și pe o prietenă a acesteia. Văzând că fetele le refuză, agresorii au început să o lovească pe tânără și pe cei cu care era în local.

„Am ieşit cu sora mea şi câţiva prieteni să sărbătorim pentru că unuia dintre prietenii noştri i s-a născut un băieţel”, a declarat Darius Lucaci, fratele fetei bătute.

„Era totul ok, până când doi tipi, pe care nu-i cunoşteam, au venit să vorbească cu sora mea Sandra şi cu o altă prietenă de-a noastră. La un moment dat, fetele le-au zis că nu sunt interesate de ei, dar nu le-au lăsat în pace. Când unul dintre prietenii noştri, Aurel, le-a zis şi el tipilor să le lase pe fete în pace, au început să ne dea pumni mie şi lui Aurel. Noi doi am ieşit afară, ei au venit după noi, iar când eu am vrut să le fac poze, am luat mai multă bătaie”, a mai povestit tânărul.

Când Alexandra Lucaci a încercat să aplaneze conflictul, agresorii au bătut-o crunt. „Unul dintre ei i-a dat un pumn în faţă, că sora mea a leşinat instant. Un băiat care era acolo, nu-l cunoşteam, a încercat să o ridice, şi a fost şi el bătut”, mai spune Darius Lucaci.

Cei doi bătăuşi nu s-au oprit decât atunci când în pasaj au ajuns poliţiştii. „Bodyguarzii din Green Pub n-au intervenit, nici când ne-au bătut în club, nici afară. Erau acolo, stăteau şi se uitau cum luăm bătaie”, mai spune Darius Lucaci.

Sandra Lucaci a fost dusă la spital cu ambulanța. „E rău lovită. Ochiul stâng nu e deschis aproape deloc şi e foarte mov. Are jumătate din faţă umflată, două oase rupte în obraz, un nerv blocat. S-ar putea să ajungă la operaţie. În plus, nu doarme bine, încă e în stare de şoc”, a povestit fratele tinerei.

Alexandra Lucaci, absolventă a Facultăţii de Arhitectură din Oradea, ar trebui să fie pe 15 ianuarie la Amsterdam, unde a obţinut un job la un birou de arhitectură, dar ar putea rata această oportunitate din cauza stării de sănătate.

Poliţiştii din Oradea i-au prins pe agresori, Adrian Stoica şi Bordi Ladislau. „Au fost identificaţi autorii şi se efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri şi alte violenţe”, a precizat comisarul Alina Dinu, purtător de cuvânt al Poliţiei Bihor.