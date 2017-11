Cum vrea Opoziția să blocheze adoptarea Split TVA în Parlament

Deputații USR vor să facă primul „filibuster” în Parlament, o procedură legislativă prin care tergiversează adoptarea unei legi prin dezbateri interminabile. Parlamentarul Claudiu Năsui a anunțat pe Facebook că Uniunea Salvați România a depus 5.000 de amendamente împotriva legii Split TVA.





„5,000 de amendamente împotriva TVA Split. În premieră pentru România, vom face primul filibuster pe o temă extrem de importantă pentru întreaga economie.

Marți, pe ordinea de zi a comisiei pentru buget, finanțe și bănci vine legea privind Split TVA. Astăzi am depus 5,000 de amendamente împotrivă. Adică 821 de pagini de amendamente care vor trebui citite, dezbătute și votate în comisie și în plen. În premieră pentru parlamentarismul român, încercăm să facem primul filibuster pe o temă extrem de importantă pentru întreaga economie română.

De când am ajuns în parlament, PSD-ALDE ne tot șicanează cu faimoasa „procedură”. De 27 de ani de când sunt ei în politică au avut timp să se specializeze pe procedură parlamentară. Ba că nu am semnat unde trebuie, ba că am stat prea mult, ba că am stat prea puțin. Iar ei lucrează la virgulă când vine vorba să-și urmărească interesul. Unii dintre ei chiar au scris procedurile și regulamentele pe care acum ni le impun.

Ieri, însă, am decis să îi combatem chiar pe acest teren încercând o procedură parlamentară foarte utilizată în alte țări numită „filibuster”. În parlamentul american, de exemplu, dacă cineva ia cuvântul la dezbateri poate să vorbească oricât vrea el. Acest proces este folosit ca o armă a minorității pentru a combate abuzurile majorității. De exemplu în 2013, senatorul american Rand Paul a vorbit timp de 13 ore împotriva unei legi care permitea președintelui american de la acea vreme să folosească drone militare pe teritoriul SUA. 13 ore de stat în picioare și vorbit fără oprire în senatul american. Practic se dă un concurs dacă poți vorbi mai mult decât poate majoritatea să aștepte.

Adevărul este că opoziția nu poate opri TVA Split în parlament. Nu o poate opri pentru că domnii Liviu Dragnea, Ionuț Mișa, Darius Vâlcov, Florin Georgescu și Liviu Voinea își doresc să supună România acestui experiment fiscal, iar PSD-ALDE sunt o mașinărie de vot disciplinată care vor vota orice primesc ordin să voteze”, a scris, vineri pe Facebook, deputatul USR, Claudiu Năsui.

Plenul Senatului a adoptat pe 31 octombrie, cu 54 de voturi „pentru” şi 45 de voturi „împotrivă” legea de aprobare a ordonanţei privind split TVA, care în noua formă prevede că măsura de plată defalcată a TVA va fi obligatorie exclusiv pentru companiile aflate în insolvenţă sau care înregistrează întrâzieri la plata acestei taxe. De asemenea, companiile care vor opta benevol pentru această măsură, vor primi o scutire de 5% din impozitul pe profit.

Senatul a votat în calitate de primă cameră sesizată, iar Camera Deputaților este forul decizional.

