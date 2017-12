Opinie INCREDIBILĂ: „Cei care ne CONDUC sunt MÂNĂ în MÂNĂ cu haştagienii din stradă”

Un mesaj extrem de dezamăgitor l-a transmis pe contul personal de socializare avocata Laura Vicol, despre vremurile pe care am ajuns să le trăim, despre violenţe, haştagieni, bătrâni loviţi...şi despre legea pumnului într-un stat democratic. Mai mult, avocata îi acuză pe cei de la putere că sunt pe mână cu protestatarii din Piaţă.





"Cu tot regretul vă spun că am început să-mi doresc regim dictatorial în ţara mea. Democraţia a fost înteleasă prost, unii au preferat să fure ţara, alţii să o vândă..haştagienii ies în stradă, legea pumnului devine evidentă, lovesc bătrâni, au trecut aseară la urcatul pe maşinile parlamentarilor, mâine le vor da foc. Si toate acestea sub ochii celor pe care i-am ales să ne conducă. Merg mai departe şi spun, cu toată sinceritatea, că cei care ne conduc sunt mână în mână cu golanii din stradă. Ei nu vor să treacă legile justiţiei, nici unii şi nici alţii, se scaldă toţi într-un ocean de ipocrizie. Noi, restul românilor, nu contăm. Niciodată nu am contat.

De ce nu vor sa răspundă magistraţii pentru abuzurile făcute? De ce atâta patimă? Mi-e frică să trăiesc în ţara mea dar nici nu-mi permit să plec în altă parte. În rest, îmi duc copiii în fiecare dimineaţă la şcoală şi încerc să-i feresc de tot ce se întamplă în tara mea, în ţara lor. Cât va mai fi ţara românilor. Sunt tristă", a scris celebra avocată pe Facebook.

