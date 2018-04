Onea lucrează la un PLAN B care să-l scoată PROFESIONIST. Cum vrea Lucică să-l „îndulcească” pe Portocală. Finalul telenovelei de la „HAULES?”

În ultima perioadă, au curs pe bandă rulantă informațiile despre Lucian Onea, procurorul-șef de la DNA Ploiești și despre deja celebrul Mircea Negulescu, alias Portocală. Mai mult, a fost devoalat felul în care aceștia fabricau denunțurile și rezolvau din start dosarele grele. Însă, lucrurile par să ia o altă întorsătură. Potrivit unor informații, Onea dă semne de disperare si nervozitate maximă și are, potrivit unor surse, și un plan de rezervă.





Reamintim că, fostul subordonat al Laurei Kovesi, Mircea Negulescu și procurorul șef, Lucian Onea sunt acuzați de abateri grave și au fost trimiși la judecata CSM, după finalizarea cercetării disciplinare efectuate pe numele lor.

”In contextul anchetelor ICCJ si CSM care ii vizeaza pe procurorii de la unitatea de elita, cei vizati se pregatesc sa-si salveze pielea, fiecare cum poate, eforturile fiind direct proportionale cu abuzurile comise.

Asemenea unui om incoltit, dar care nu mai are nimic de pierdut, Onea lucreaza la planul de rezerva, plan care ii include pe subordonatii din DNA Ploiesti. Concret, potrivit surselor noastre, "Lucica" Onea si-a facut o strategie uluitoare: sa-l apere si "indulceasca" pe "Portocala", de teama ca acesta din urma va incepe sa povesteasca tot ce stie despre abuzurile comise impreuna sau de catre seful sau. Pentru a-i reusi planul, Onea incearca disperat sa obtina de la subordonati declaratii din care sa reiasa faptul ca atat el cat si Negulescu au procedat corect in dosare”, susțin jurnaliștii de la ph-online.ro.

Ce face Onea în disperare de cauză?

”Astfel, in disperare de cauza, Onea isi pregateste momentul in care va ajunge in fata anchetatorilor, carora le va pune la dispozitie inregistrari facute pe ascuns (sau nu) cu subordonatii, inregistrari in care acestia sunt presati sa spuna ca totul e roz la DNA Ploiesti, ca dosarele au fost instrumentate corect si ca Onea&Negulescu sunt adevarati profesionisti. Metoda aleasa de seful de la "haules" este nu doar imorala, implicand oameni nevinovati in planul de rezerva, dar si ilegala. Ce incearca sa faca Onea acum se numeste influentarea martorilor, ceea ce a facut si in cazul dosarelor lucrate in "parteneriat" cu Mircea Negulescu”, susțin sursele citate.

Finalul telenovelei de la "haules"...

”Din nefericire pentru pentru "Lucica", planul B i-a fost deconspirat, iar subordonatii sai pe care incearca sa-i traga dupa el in apa se gandesc serios sa denunte abuzurile la care au fost martori sau partasi. Potrivit surselor noastre, mai multi subalterni de-ai lui Onea au ajuns sa se intrebe daca nu cumva exista mai multe inregistrari cu ei, facute de seful DNA Ploiesti.

Asteptam cu interes finalul telenovelei de la "haules", cand vom afla cine a invins, curajul si profesionalismul sau amenintarile si coruptia!”, este concluzia materialului.

De ce sunt acuzați Onea și Negulescu

Lucian Gabriel Onea, procuror șef la Serviciului Teritorial Ploiești al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) este acuzat de exercitarea funcției cu rea credință, abatere disciplinară prevăzută de art. 99 lit.t) teza 1, din Legea nr. 303/2004.

Inspecția Judiciară transmite că, în motivarea acţiunii s-a reţinut că „procurorul a solicitat arestarea preventivă a unui inculpat în baza unui probatoriu care cuprindea, printre altele, înscrisuri pretins transmise de o persoană din afara ţării deși cunoștea că acestea au fost depuse, conform unei înțelegeri prealabile, de o altă persoană”.

Totodată, Mircea Negulescu, zis „Portocală”, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, suspendat din funcție, și Alfred Virgiliu Savu, procuror la Serviciul Teritorial Ploiești al Direcției Naționale Anticorupție sunt acuzați de nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter şi exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă, abateri disciplinare prevăzute de art. 99 lit. j) și t) teza a II-a din Legea nr. 303/2004.

