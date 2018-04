OMUL din SPATELE lui Trump. Cum a AJUNS actualul președinte să CANDIDEZE . Hillary Clinton a fost TRĂDATĂ din INTERIOR

În momentul în care actualul președinte al SUA, Donald Trump, și-a anunțat candidatura pentru Casa Albă, „sistemul” american a fost aruncat în aer. Pentru mult timp, principala contracandidată a șefului statului, Hillary Clinton, nici nu l-a băgat în seama. Totuși, se pare că un om apropiat al fostului secretar de Stat al SUA l-a sprijinit tot timpul pe Trump, cu sau fără știința lui Clinton.





Un volum scris de jurnalista New York Times, Amy Chozick, fostul președinte și partener de viață a lui Hillary, Bill Clinton, este descris ca un factor problematic, care a contribuit la înfrângerea contracandidatei lui Trump, conform Daily Mail.

În cartea „Urmărind-o pe Hillary: Zece ani, două campanii prezidențiale și un tavan de sticlă încă intact” („Chasing Hillary: Ten Years, Two Presidential Campaigns and One Intact Glass Ceiling”), autoarea susține că Bill Clinton l-a „încurajat în treacăt” pe Trump să candideze, în 2015, la mai puțin de un an înainte de campania electorală din 2016.

În timp ce Bill Clinton și Donald Trump jucau golf, fostul șef de stat îi spunea omului de afaceri că o candidatură din partea lui „ar zgudui pământul de sub picioarele republicanilor”.

În același timp, când soția sa era anchetată în scandalul încălcării protocolului de securitate națională, prin folosirea unui server privat de e-mail, Clinton a încercat să intervină subtil pe lângă fostul procuror general Loretta Lynch.

Autoarea susține că întâlnirea dintre cei doi de pe pista Aeroportului din Phoenix a fost „o ofensă puțin șarmantă despre care credea că o poate ajuta pe Hillary”.

Pagina 1 din 1