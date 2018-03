Olguța Vasilescu, ANUNȚ MAJOR despre LEGEA PENSIILOR. Ministrul Muncii lansează un AVERTISMENT DUR: „Nu avem voie să facem nicio greșeală!”

”Legea pensiilor este gata, este finalizat textul legii. Problemele pe care le avem la ora actuală sunt legate de simulări, trebuie să facem cât mai multe, ca să nu avem nicio sincopă în momentul în care ieșim cu legea (...) Am făcut simulări pe câteva mii de pensii și facem în continuare. Legea este finalizată, dar lucrăm pe trei modalități de calcul pentru a vedea care sunt cele mai avantajoase, care corectează cel mai mult inechitățile, dar și o sumă care să poată fi suportată de statul român.

Mă bucur că ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, este foarte deschis și are toată disponibilitatea pentru că impactul bugetar este unul mare. Avem deja constituit un grup de lucru cu cei de la Finanțe, dar până la varianta finală facem simulări. Am avut întâlniri cu asociațiile de pensionari, i-am rugat și pe dumnealor să constituie un grup de lucru, format din oameni care au mai lucrat în acest sistem.

Noi am respectat tot ce am promis. Vreau să vă spun că nu am ținut cont de faptul că nu am avut o lege a pensiilor și am luat măsuri de creștere a pensiilor. Anul trecut, punctul de pensie a crescut cu 15% și am eliminat CASS-ul. Mai mult decât atât, la pensiile sub 2000 de lei am eliminat impozitul care a ajuns la zero, în timp ce la pensiile de peste 2000 de lei am scăzut impozitul de la 16% la 10%”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, la Antena 3.

Olguța Vasilescu despre măririle salariale

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit joi seară la Antena 3 despre măririle salariale.

„La profesori vor crește cu 20% salariile față de nivelul lunii ianuarie 2018(...). Sănătatea și educația sunt prioritare”, a spus ministrul.

De asemenea, din martie 2018, s-au majorat salariile şi în sistemul sanitar.

În cazul medicilor și asistentelor, salariul a urcat pe grila de 2022. Potrivit ministrului, „creșterile sunt foarte mari”. „La aceste salarii se adaugă sporurile. Ministerul Sănătății împreună cu sindicatele lucrează la noul regulement de sporuri”, a mai spus ea