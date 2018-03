Puţini sunt cei care nu au auzit, fie şi numai în treacăt, istorisită la gura sobei, sau chiar din buchea cărţii “Winnetou”, povestea uluitoare a legendarului Old Shatterhand, un westman devenit notoriu graţie condeiului măiastru al romancierului german Karl May. Şi mai puţini sunt cei care ştiu că bărbatul cu „pumn de fier” a fost român, născut în ţinutul secuiesc Somogy. Explorator neobosit al Vestului sălbatic, John Xantus obişnuia să îşi noteze fiecare întâmplare al cărei martor ocular era în jurnalul personal. Jurnal care, ani mai târziu, a ajuns pe masa romanicerului Karl May. Potrivit istoricilor preocupaţi de opera lui Karl, acesta din urmă nu a făcut altceva decât să dea formă literară peripeţiilor prin care a trecut Xantus.





