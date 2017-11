Obrăznicia unui primar, după ce dr. Monica Pop a salvat ochiul unui băiat: ”De ce v-ați făcut doctoriță, dacă aveți emoții”

În urmă cu două zile, cunoscutul medic Monica Pop, directorul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București, a povestit cazul unui băiat de 17 ani, din Crângurile de Jos, județul Dâmbovița, care a fost adus în miez de noapte la spital, cu o problemă gravă la unul din ochi.





El le-a spus medicilor că mergea pe trotuar și că a căzut cu ochiul într-o țeavă. După o operația grea, dr. Monica Pop și colegii ei au reușit să-i salveze ochiul.

”Parinții sunt plecați ân Germania. Are trei surori mai mici. Lăsați toți patru în grija unui unchi, fără vreun act legal. Trebuie operat. Repede, ca să mai aibă o șansă. Cu anestezie generală. Ce e de făcut? Și singur, și minor. Cine semnează pentru el? Medicii! Cine altcineva.

Unchiul, nu e și nici nu are acte de tutelă! Nu are drept de semnătură,! Și mai are trei copii în grijă. Protecția, copilului?! În crucea nopții?!, Nu e ! Nu e nici ziua, de altfel! Fără operație în urgență, pierde ochiul, sigur. Nu se poate aștepta dimineața! Șansele scad pe măsură ce trece timpul!Cu operație, are o șansă. Oricum, nu are cine semna pentru el! Telefoane. Sfătuire. Se scrie în foaie. Echipa de garda (trei medici oftalmologi și medicul anestezist), Toți! Băiatul, curajos și brav, vrea operație! Ora 2 și ceva. Ce-o fi, o fi! Trebuie operat! Cu orice risc! Se intră în sală. Toată echipa. Decurge bine operația! Dimineața, ochiul arată mulțumitor.E încă greu, e grav (țeava de pe trotuar, deci...)!. Dar, are o șansă. Salvat?!!! Nu știm încă! Vom vedea. Avem tot ce ne trebuie ca medicație. Tot. Dar, trebuie să aibă și el un organism care să poată lupta și...noroc! Până acum, n-a prea avut, saracul! Băiatul e slăbuț, palid, dar isteț și curajos! Sărac! Cu bun simț! Maturizat prematur, de necazuri! Sperăm toți. Bravo, Colegi! Bravo, băiatule! Așa sunt medicii români, cu tot noroiul care se pune, aproape zilnic, pe capul lor”, a povestit dr. Monica Pop, pe pagina sa de Facebook.

”Mulțumirea primarului”

După două zile, nici o autoritate din comuna Crângurile nu s-a interesat de soarta băiatului, ne-a spus celebrul medic oftalmolog. Mai mult, primarul Costin Barbu a luat-o la rost când a fost sunat.

”Nici un telefon de la Primăria Crângurile de Jos, județul Dâmbovița, sau de la Autoritatea Tutelară. Am așteptat să ne sune. Două zile am așteptat. Apoi i-am sunat noi. Nu știau nimic, nici secretara primariei, nici Autoritatea Tutelara, nici primarul. Deși, trebuiau să știe și să aibă acte și drept de semnătură pentru orice copil cu parinții plecați și lăsați fără acte legale. Nu știau că băiatul nu merge la școală de doi ani. I-am spus primarului că noi am avut emoții pentru băiatul adus singur și rănit grav, la ora 1 noaptea. Care necesita operație, cât de repede, ca să mai aibă o șansă să nu piardă ochiul! La care, primarul mi-a răspuns: Păi, atunci, de ce v-ați făcut doctoriță, dacă aveți emoții. L-am făcut nesimțit și i-am închis”, a declarat, pentru Evenimentul zilei, dr. Monica Pop.

Potrivit paginii oficiale a comunei Crângurile, Costin Barbu (PNL) este economist de profesie.

